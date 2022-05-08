Силы ВСУ отступили из Попасной Луганской области, большая часть которой захвачена противником. Украинские бойцы заняли более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Таким образом он подтвердил ранее появившуюся информацию.

"К сожалению, наши военные действительно немного отошли от Попасной. Потому что, представьте себе, город обстреливали, более двух месяцев, сколько идет вторжение, постоянно обстреливали, там разрушено все. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые были подготовлены заранее", - сказал он.

Напомним, Попасная - это один из ключевых городов на границе Луганской и Донецкой областей, после взятия которого войска противника могут выйти на оперативный простор. Открывается дорога на Бахмут - крупный транспортный узел. Также от Попасной можно наступать на север, чтобы взять в окружение Северодонецко-лисичанскую группировку ВСУ.

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