В воскресенье, 7 мая, пошел уже 73-й день войны в Украине. Россия совершила полномасштабное вторжение 24 февраля.
Сейчас основные бои идут на Донбассе, возле Харькова, от Гуляй-Поля на Запорожье и от Херсона по правобережью Днепра на Кривой Рог.
На фоне войны в Украине наблюдается дефицит топлива. Поезда все еще задерживаются из-за массированной ракетной атаки по железнодорожной инфраструктуре на этой неделе.
А на границе собрались очереди после возможности "нулевой растаможки" на авто из европы.
О том, как прошел предыдущий день читайте в наших итогах за 6 мая.
Ниже все главные новости за сегодня в одном онлайне. Материал обновляется.
7 мая
11:45 В Бахмуте Донецкой области в результате ночного авиаудара погиб как минимум один человек.
11:40 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Он планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.
11:30 В ближайшие недели в Украине ожидается еще более ожесточенное и интенсивное наступление России. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag.
11:12 В Офисе президента Украины заявили, что Россия не сможет провести "референдумы" на захваченных территориях юга и востока.
"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного - увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области - это Украина", - заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в Twitter.
10:59 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag, что в ближайшие недели Украине следует быть готовой к "наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большего разрушения жизненно важной инфраструктуры и жилых районов".
10:28 С 7 мая в "ДНР" работает телефонный код РФ "+7", заявил Пушилин. Для всех абонентов РОС "Феникс" +38 (071) меняется на +7 (949).
Фиксированная связь также переходит на код "+7": +38 (062) меняется на +7 (856).
10:20 Как минимум один Т-90М, самый продвинутый российский танк, уничтожен на Донбассе, сообщает разведка Британии.
Эта модель поступила на вооружение в 2016, оснащена улучшенной броней, усовершенствованным орудием и современной системой навигации. Они сейчас используются некоторыми подразделениями, воющими на Донбассе. В этих действиях Россия теряет свое самое современное вооружение, пополнить которое не сможет из-за санкций.
9:50 За минувшие сутки, 6 мая, российские войска совершили три обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Под огнем оказались Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).
"По силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
9:40 Харьковская областная прокуратура обвинила российских военных в обстреле 4 мая колонны из 15 автомобилей с мирными жителями, которые пытались эвакуироваться из занятого россиянами Волчанска.
Произошло это по дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района.
6 мая 2022 года следователи на обочине автодороги между Старым Салтовом и с. Верхний Салтов нашли шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших тела.
Об этой же трагедии ранее сообщали и российские СМИ, но обвинили в ней украинских военных.
9:21 В Полтавской области российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Карловке, сообщает губернатор области.
8:46 В НАТО ожидают решающей фазы войны в Украине в ближайшие недели.
Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанне в интервью Al Jazeera
"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими", - заявил он.
По его прогнозам, война в Украине будет продолжаться. Она будет интенсивнее, а также принесет еще больше жертв.
Но Россия, как полагает Джоанне, постарается не впутывать в нее еще и НАТО. И в самом Альянсе отмечают, что стремятся избежать соответствующего хода событий.
8:28 Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова заявила об освобождении в Украине 11 членов экипажа сухогруза «Авангард» (он прибыл в Измаил из Греции еще 1 декабря 2021 года для ремонта).
Вероятно, из обменяли вчера на украинских пленных (об этом обмене заявляла Ирина Верещук).
По заявлению Москальковой, в Украине удерживаются ещё 60 моряков с 7 российских судов.
8:26 Президент США Джо Байден лично обзвонил представителей разведки с просьбой не сливать журналистам данные о помощи Украине. Это произошло после того, как всплыли детали о потоплении крейсера "Москва".
8:19 В Северодонецке снова обстреляли промзону завода "Азот". Фото публикует губернатор Сергей Гайдай.
7:39 Появилась новая порция заявлений о планах россиян на Херсонскую область.
Назначенный Россией «зампред военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов сообщил российским СМИ, что регион «будет стремиться стать одним из субъектов РФ».
Кроме того, он хочет вернуть Херсонской области герб 1803 года - то есть, из царских времен (на картинке).
"Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб, времен нахождения региона в составе Российской империи", - заявил Стремоусов.
Ранее он заявлял, что жителям региона начнут выдавать российские паспорта.
6:52 Сводка Генштаба ВСУ, главное:
1. На север от Харькова, где ВСУ перешли в наступление, противник подорвал три автомобильных моста в селах Циркуны и Русские Тишки.
То есть, пытаются замедлить контрнаступление украинских войск.
2. Под Изюмом противник усилил воздушную разведку украинских позиций.
3. Враг наращивает ракетно-бомбовые удары вдоль всей линии столкновения.
4. Продолжается штурм территории "Азовстали".
6:45 "Глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что оккупированные части Херсонской и Запорожской областей будут получать газ и свет с полуострова.
Сейчас, по его словам, для этого восстанавливают линии электропередач, взорванные в 2015 году.
Также Аксенов анонсировал открытие железнодорожного сообщения с оккупированными территориями.
6:35 Сегодня ночью из-за обстрелов уничтожен Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка.
Об этом сообщает Золочевский поселковый совет.
В канун войны там только закончились реставрационные работы, здание готовили к празднованию трехсотлетия выдающегося украинского философа.
Заявляется, что пожар вызвала российская ракета, которая ударила по крыше. Пламя охватило весь музей. Охранявший здание сын директора музея травмирован и сейчас в больнице.