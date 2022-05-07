В воскресенье, 7 мая, пошел уже 73-й день войны в Украине. Россия совершила полномасштабное вторжение 24 февраля.

Сейчас основные бои идут на Донбассе, возле Харькова, от Гуляй-Поля на Запорожье и от Херсона по правобережью Днепра на Кривой Рог.

На фоне войны в Украине наблюдается дефицит топлива. Поезда все еще задерживаются из-за массированной ракетной атаки по железнодорожной инфраструктуре на этой неделе.

А на границе собрались очереди после возможности "нулевой растаможки" на авто из европы.

О том, как прошел предыдущий день читайте в наших итогах за 6 мая.

Ниже все главные новости за сегодня в одном онлайне. Материал обновляется.

7 мая

11:45 В Бахмуте Донецкой области в результате ночного авиаудара погиб как минимум один человек.

11:40 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Он планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.

11:30 В ближайшие недели в Украине ожидается еще более ожесточенное и интенсивное наступление России. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag.

11:12 В Офисе президента Украины заявили, что Россия не сможет провести "референдумы" на захваченных территориях юга и востока.

"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного - увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области - это Украина", - заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в Twitter.

10:59 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag, что в ближайшие недели Украине следует быть готовой к "наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большего разрушения жизненно важной инфраструктуры и жилых районов".

10:28 С 7 мая в "ДНР" работает телефонный код РФ "+7", заявил Пушилин. Для всех абонентов РОС "Феникс" +38 (071) меняется на +7 (949).

Фиксированная связь также переходит на код "+7": +38 (062) меняется на +7 (856).

10:20 Как минимум один Т-90М, самый продвинутый российский танк, уничтожен на Донбассе, сообщает разведка Британии.

Эта модель поступила на вооружение в 2016, оснащена улучшенной броней, усовершенствованным орудием и современной системой навигации. Они сейчас используются некоторыми подразделениями, воющими на Донбассе. В этих действиях Россия теряет свое самое современное вооружение, пополнить которое не сможет из-за санкций.

9:50 За минувшие сутки, 6 мая, российские войска совершили три обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Под огнем оказались Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

"По силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

9:40 Харьковская областная прокуратура обвинила российских военных в обстреле 4 мая колонны из 15 автомобилей с мирными жителями, которые пытались эвакуироваться из занятого россиянами Волчанска.

Произошло это по дороге возле пгт Старый Салтов Чугуевского района.

6 мая 2022 года следователи на обочине автодороги между Старым Салтовом и с. Верхний Салтов нашли шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших тела.

Об этой же трагедии ранее сообщали и российские СМИ, но обвинили в ней украинских военных.

9:21 В Полтавской области российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Карловке, сообщает губернатор области.

8:46 В НАТО ожидают решающей фазы войны в Украине в ближайшие недели.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанне в интервью Al Jazeera

"Мы вступаем в решающую фазу войны, которую Россия ведет против Украины. Ожидаем, что ближайшие недели будут решающими", - заявил он.

По его прогнозам, война в Украине будет продолжаться. Она будет интенсивнее, а также принесет еще больше жертв.

Но Россия, как полагает Джоанне, постарается не впутывать в нее еще и НАТО. И в самом Альянсе отмечают, что стремятся избежать соответствующего хода событий.

8:28 Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова заявила об освобождении в Украине 11 членов экипажа сухогруза «Авангард» (он прибыл в Измаил из Греции еще 1 декабря 2021 года для ремонта).

Вероятно, из обменяли вчера на украинских пленных (об этом обмене заявляла Ирина Верещук).

По заявлению Москальковой, в Украине удерживаются ещё 60 моряков с 7 российских судов.

8:26 Президент США Джо Байден лично обзвонил представителей разведки с просьбой не сливать журналистам данные о помощи Украине. Это произошло после того, как всплыли детали о потоплении крейсера "Москва".

8:19 В Северодонецке снова обстреляли промзону завода "Азот". Фото публикует губернатор Сергей Гайдай.

7:39 Появилась новая порция заявлений о планах россиян на Херсонскую область.

Назначенный Россией «зампред военно-гражданской администрации» Кирилл Стремоусов сообщил российским СМИ, что регион «будет стремиться стать одним из субъектов РФ».

Кроме того, он хочет вернуть Херсонской области герб 1803 года - то есть, из царских времен (на картинке).

"Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб, времен нахождения региона в составе Российской империи", - заявил Стремоусов.

Ранее он заявлял, что жителям региона начнут выдавать российские паспорта.

6:52 Сводка Генштаба ВСУ, главное:

1. На север от Харькова, где ВСУ перешли в наступление, противник подорвал три автомобильных моста в селах Циркуны и Русские Тишки.

То есть, пытаются замедлить контрнаступление украинских войск.

2. Под Изюмом противник усилил воздушную разведку украинских позиций.

3. Враг наращивает ракетно-бомбовые удары вдоль всей линии столкновения.

4. Продолжается штурм территории "Азовстали".

6:45 "Глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что оккупированные части Херсонской и Запорожской областей будут получать газ и свет с полуострова.

Сейчас, по его словам, для этого восстанавливают линии электропередач, взорванные в 2015 году.

Также Аксенов анонсировал открытие железнодорожного сообщения с оккупированными территориями.

6:35 Сегодня ночью из-за обстрелов уничтожен Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка.

Об этом сообщает Золочевский поселковый совет.

В канун войны там только закончились реставрационные работы, здание готовили к празднованию трехсотлетия выдающегося украинского философа.

Заявляется, что пожар вызвала российская ракета, которая ударила по крыше. Пламя охватило весь музей. Охранявший здание сын директора музея травмирован и сейчас в больнице.