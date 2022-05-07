За минувшие сутки, 6 мая, российские оккупанты совершили три обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Под огнем оказались Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - рассказал он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города 9 мая не ходить к Мемориалу Славы в Харькове в целях безопасности.

Напомним, война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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