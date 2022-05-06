Из Северодонецка, который уже готовы штурмовать российские войска, сегодня эвакуированы только три человека.

Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

При этом, по его словам, в городе остается более 15 тысяч человек.

"Желающих уехать почти нет... Для оставшихся мы пытаемся сейчас по максимуму завезти гуманитарную помощь, ведь следующие три дня будут тяжелыми", – сказал Гайдай.

По его словам, противник пытается окружить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям.

"Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят по кварталам", – рассказал губернатор.

Напомним, в Луганской области российская армия навела понтонную переправу через Северский Донец.

Ранее мы писали, что по словам губернатора Сергея Гайдая, противник готовит крупное наступление в Луганской области. Оно ожидается в ближайшие три-четыре дня.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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