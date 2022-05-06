Из Северодонецка 6 мая эвакуированы только три человека

Из Северодонецка, который уже готовы штурмовать российские войска, сегодня эвакуированы только три человека.

Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

При этом, по его словам, в городе остается более 15 тысяч человек.

"Желающих уехать почти нет... Для оставшихся мы пытаемся сейчас по максимуму завезти гуманитарную помощь, ведь следующие три дня будут тяжелыми", – сказал Гайдай.

По его словам, противник пытается окружить Северодонецк, пробиваются по разным направлениям.

"Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят по кварталам", – рассказал губернатор.

Напомним, в Луганской области российская армия навела понтонную переправу через Северский Донец.

Ранее мы писали, что по словам губернатора Сергея Гайдая, противник готовит крупное наступление в Луганской области. Оно ожидается в ближайшие три-четыре дня.

Война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о том, какая ситуация складывается вокруг переговоров Украины с РФ, и происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться