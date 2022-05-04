У руководства Украины есть готовность вернуть под контроль все захваченные Россией территории, включая Донецк, Луганск и Крым. Однако это может быть сопряжено с большими потерями для ВСУ.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "24 каналу".

Отвечая на вопрос, будет ли Украина в случае получения от Запада тяжелого вооружения освобождать оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года территории Арестович сказал, что такая готовность есть, но вопрос в количестве поставляемого оружия.

"Мы готовы освободить всех: Луганск, Донецк, Крым и порабощенные народы России. Все зависит лишь от того, сколько того оружия будет и как пойдет война", – ответил Арестович.

Он добавил, что Украина умело обороняется, но вести наступление "раз в пять сложнее". Кроме того, отметил он, наступающая сторона обычно несет в три раза большие потери, чем обороняющаяся, и вопрос в том, готова ли Украина платить такую цену.

Также он высказал мнение, что в ответ на наступление Украины на Крым Россия "может ударить тактическим ядерным оружием".

Ранее Арестович заявлял, что вместо мирного договора с Россией Киеву нужна только капитуляция Москвы.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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