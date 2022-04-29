Многие бойцы ВСУ звонят домой и паникуют из-за ситуации на фронте. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Напряжение сказывается, и очень многие бойцы из особо колеблющихся начали слишком сильно забрасывать своих родных сообщениями типа "все пропало", - рассказал советник главы Офиса президента.

В этом контексте Арестович сообщил, что Украина несет большие потери на фронте. Но у противника они, по его словам, еще больше, поскольку он ведет наступление.

"Потери у нас есть, потери большие, но и потери у российской стороны намного-намного больше. Российская армия заканчивается быстрее, чем успевает продвинуться. Потери РФ колоссальные, но за счет сосредоточения именно огневой мощи они могут себе позволить тактику выдавливания", - сообщил советник Ермака.

Напомним, по данным разведки Британии, РФ несет значительные потери в битве за Донбасс и имеет ограниченные успехи.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.