Утром в пятницу, 29 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает наступательные действия на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Сводка опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба:

На Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харьков и пытается осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

На Изюмском направлении активных наступательных действий противник не проводил. Основные его усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью недопущения перегруппировки наших войск враг производит обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

"На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщины в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом", - сообщает Генштаб.

Также сообщается, что за предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка", - сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.