Войска РФ проводят разведку под Изюмом и продолжают обстрелы на Донбассе - утренняя сводка Генштаба ВСУ
Утром в пятницу, 29 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает наступательные действия на востоке с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Сводка опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным Генштаба:
- На Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харьков и пытается осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.
- На Изюмском направлении активных наступательных действий противник не проводил. Основные его усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.
- На Донецком и Таврическом направлениях с целью недопущения перегруппировки наших войск враг производит обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.
"На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщины в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом", - сообщает Генштаб.
Также сообщается, что за предыдущие сутки украинскими защитниками было поражено пятнадцать воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
"Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка", - сообщает Генштаб ВСУ.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы рассказывали о главных событиях предыдущего дня.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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