Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку по состоянию на вечер 28 апреля. Сообщается, что наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, а в приграничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.

Свежие данные опубликованы на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Вечером 28 апреля наибольшая активность противника наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, а вот на Волынском и Полиском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

Генштаб сообщает, что вражеская авиация продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам Украины с территории Республики Беларусь. Россияне продолжают использовать аэропорт Барановичи. Средства белорусской противовоздушной обороны продолжают стоять в усиленном режиме.

Также сообщается, что в приграничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.

На Слобожанском направлении враг развернул на территории Белгородской области пять дивизий ОТРК "Искандер-М". По информации Генштаба, армия РФ несет значительные потери, а потому - противник развернул батальонно-тактическую группу ВДВ для восстановления боеспособности Росгвардии.

В направлениях Бражковки и Довгенького враг понес поражения в попытке осуществить наступление на ВСУ.

Кроме того, Силы обороны Украины восстановили контроль над населенным пунктом Кутузивка Харьковской области.

По данным Генштаба, противник пытался полностью захватить Рубежное, но не имел успеха, понес потери и отступил на более ранние позиции. На Кураховском направлении попытки врага атаковать также остаются безуспешны.

Также сегодня россияне продолжили наносить авиаудары по Мариуполю. Основная работа была направлена на блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

В направлении Донецк - Запорожье врагу не удалось осуществить наступление. Группировка войск продолжает усиливаться.

Корабли флота оккупантов в акваториях Чёрного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по Украине, выполняют задачи по изоляции района боевых действий и ведут разведку.

На Южнобузском направлении ВСУ удачно отбили попытку штурма противника в районах Александровка, Таврийское, Ивановка и Заградовка.





Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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