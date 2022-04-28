Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран сократил время, необходимое для получения материалов для создания ядерного оружия, до нескольких недель.

Об этом он рассказал на сессии сенатского комитета по международным отношениям, пишет издание АА.com.

На встрече, помимо региональных и глобальных вопросов, также обсуждался ход продолжающихся переговоров с Ираном в Вене и ядерная программа Тегерана.

Согласно изложенной Блинкеном информации, до выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Иран отделял от наработки ядерного материала, пригодного для создания одного боезаряда, "год или больше".

"Согласно имеющейся в открытом доступе информации, это дело недель", - сказал госсекретарь США.

Напомним, что в 2018 году США вышли из "ядерной сделки" с Ираном. Это было соглашение о том, что Тегеран не будет создавать атомную бомбу в обмен на снятие санкций. Но 8 мая тогдашний президент Трамп расторг сделку и вернул экономические наказания для одного из главных поставщиков нефти в мире. "Страна" писала о последствиях такого решения.

Также мы сообщали, что в 2019 власти Ирана объявили о планах существенно увеличить объемы производства низкообогащенного урана, необходимого для создания оружия.

А в сентябре 2021 появилась информация о том, что иранские ученые ускорили обогащение урана с помощью центрифуги и приблизились к созданию ядерной боеголовки.