"Путин уверяет, что его новое ядерное оружие неостановимо: российский поджигатель войны хвастается, что его ядерная ракета "Сатана II" может пробить все современные средства защиты и будет готова нанести удар по Британии осенью" - такой заголовок сегодня дает своему главному материалу британская газета The Daily Mail.

Речь идет о ракете "Сармат", или "Сатана II" - межконтинентальной баллистической ракетой с самой большой дальностью в мире, способной поразить цель на расстоянии 11 200 миль, то есть - любую цель в Соединенных Штатах и Европе. Ее испытания прошли на этой неделе.

Западные военные эксперты заявили, что "Сармат" способен нести 10 или более ядерных боеголовок и ложных целей — достаточно, чтобы стереть с лица земли территории размером с Великобританию одним ударом.

Однако аналитики обращают внимание, что Москва сообщила о своем первом испытательном пуске только в среду, и потребуются дополнительные испытания, прежде чем ракету можно будет развернуть.

Ранее мы писали, что Великобритания может самостоятельно нанести ответный удар в случае применения Россией оружия массового поражения, не консультируясь с другими странами НАТО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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