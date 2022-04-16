Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что надо готовиться к ядерному удару со стороны России.

"Не надо ждать от России, когда она будет использовать ядерное оружие, миру надо готовиться к этому. Готовиться по-разному, не только антидоты или бомбоубежища. С ними надо говорить, подписывать бумагу, зажать их так, чтобы у них не было даже мысли об этом. Они могут использовать любое оружие, я уверен в этом, и верить им нельзя", - заявил президент.

То есть, по мнению Зеленского, такой удар - не вопрос ближайшего будущего, а теоретическая вероятность.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.