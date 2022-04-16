Харьков подвергся еще одному обстрелу вечером в субботу, 16 апреля. В результате один человек погиб, двое ранены.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

"Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизни. Эти обстрелы проводятся преднамеренно, чтобы посеять хаос, запугать людей, потому что первый обстрел был в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, вещи, и в это время произошел обстрел. То есть умышленный геноцид против украинского народа, украинской нации, города Харькова – по-другому квалифицировать действия врага, агрессора, российских войск нельзя", - сказал Терехов.

Напомним, сегодня утром жилые районы Харькова обстреляли "Калибром". В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения. Также повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины.

Ранее мы писали, что в результате обстрела 15 апреля района ХТЗ в Харькове погибли 10 человек.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.