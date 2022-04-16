Сегодняшний обстрел Харькова, в результате которого погибли и ранены люди, велся крылатой ракетой "Калибр".

Об этом сообщил в Facebook Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, 16 апреля 2022 года около 11:45 российские военнослужащие, используя крылатую ракету большой дальности "Калибр", обстреляли Слободской и Основянский районы г. Харькова. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения. Также повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий сегодняшнего обстрела города.

Ранее мы писали, что в результате обстрела 15 апреля района ХТЗ в Харькове погибли 10 человек.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.