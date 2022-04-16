Жилые районы Харькова обстреляли "Калибром". Появились фото последствий ракетного удара
Сегодняшний обстрел Харькова, в результате которого погибли и ранены люди, велся крылатой ракетой "Калибр".
Об этом сообщил в Facebook Офис генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, 16 апреля 2022 года около 11:45 российские военнослужащие, используя крылатую ракету большой дальности "Калибр", обстреляли Слободской и Основянский районы г. Харькова. В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще 18 получили ранения. Также повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины", - говорится в сообщении.
Кроме того, Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий сегодняшнего обстрела города.
Ранее мы писали, что в результате обстрела 15 апреля района ХТЗ в Харькове погибли 10 человек.
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