В субботу, 16 апреля, в Днепропетровской области было два "прилета" российских снарядов. В результате обстрела разрушена птицефабрика.

Об этом сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем Тelegram.

"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Наголову разрушена птицефабрика, которая не работала - там никого и ничего не было. Вновь орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - написал Резниченко.

По его словам, "прилеты" были сегодня, в 09:50 утра.

Ранее мы писали, что 14 апреля по Днепропетровской области также был "прилет" вражеской ракеты. Она ударила в Синельниковском районе - у границ Донецкой и Запорожской областей. Ракета упала возле нежилого помещения. Здание частично разрушено. При этом жертв и пострадавших нет.

Напомним, война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.