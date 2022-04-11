Россия может готовить удар по Одессе и Днепру. ВСУ готовятся к такому сценарию. Об этом в эфире телемарафона сказал капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах.

"Россия действует непредсказуемо, нелогично, и объяснить их действия невозможно. Убийство ради убийства, таков культ смерти. И своей и чужой. Непонятны эти действия. Ожидать можно всего, и ко всему надо готовиться", - заявил Табах.

Он также заявил, что Генштаб ВСУ сейчас действует гораздо грамотнее, чем это было во время подготовки к вторжению.

"Россия показывает, что хочет поделить Украину, сделав сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты, и разведка, что у них есть. И видно, что ваши ВСУ также к этому готовятся. Сейчас все работают на время. У всех мало времени. У россиян мало времени перегруппироваться и сколотить какое-то войско, бросить его. И украинцы - времени у них тоже мало. Сейчас каждый час, каждая минуты, секунда - это жизнь украинцев и военных", - заявил он.

Ранее в МВД заявили, что не исключают нападения РФ на Киев и Одессу.

Тем временем войска РФ продолжают единичные обстрелы с территории Крыма по Одесской области.

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Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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