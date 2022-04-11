В понедельник, 11 апреля, идет 47-й день войны в Украине, которую начала Россия, напав рано утром 24 февраля.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Россия начала вторую фазу наступательных действий на Донбассе.

По данным Генштаб ВСУ, армия РФ наращивает силы у Харькова, Барвенково и Славянска. Противник пытается взять Попасную, Рубежное, Авдеевку, Курахово, Мариуполь.

Атакую россияне и и другие населенные пункты. Вчера армия РФ ударила по уже разрушенному аэропорту Днепра. Там пострадали пожарные, которые тушили огонь на месте.

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Ниже хроника сегодняшнего дня о том, как Украина живет в условиях войны. Материал обновляется.

11 апреля

09.42 В Киеве открыли Южный мост для движения легковым транспортом. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта.

Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:

Северным, Дарницким и Южным.

09.38 Супруге и детям Зеленского запретили остаться с ним в помещениях Офиса президента. С начала войны президент контактирует с семьей только по телефону.

Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала в интервью Vogue.

09.32 Украинские военные уничтожили склад боеприпасов противника в э Луганской области.

Об этом заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

09.30 Россия может готовить удар по Одессе и Днепру.

Об этом заявил капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах в эфире телемарафона.

Он также заявил, что Генштаб ВСУ сейчас действует гораздо грамотнее, чем это было во время подготовки к вторжению.

09.24 Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер опроверг информацию о том, что в Украине был уничтожен словацкий зенитный ракетный комплекс С-300.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду, что система защиты С-300 в Украине была уничтожена. Это обман . Официально подтверждено Украиной", - написал он в Twitter.

Ранее по российским телеграмм-каналам прошла информация, что словацкий С-300 якобы был уничтожен под Николаевым.

09.15 Губернатор Николаевской области Ким сообщил, что ракетный удар вчера вечером по Николаеву пришёлся на предприятие, принадлежащее Катару.

Жертв, по словам Кима, нет.

09.06 Данные по потерям противника от Генштаба ВСУ.

личный состав - около 19 500 человек

танки - 725 единиц

средства ПВО - 55 единицы

самолеты - 154 единиц

вертолеты - 137 единицы



Данные уточняются.

08.57 В Украине с начала вторжения РФ погибли 183 ребенка, пострадали еще 342 ребенка. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в таких областях - Донецкой – 110, Киевской – 98, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

08.45 В ООН зафиксировали 1793 случая гибели гражданского населения в Украине с начала войны. Еще 2439 человека были ранены.

08.38 Украина не подпишет мир, если РФ захватит Донбасс в его административных границах, заявил в интервью советник главы офиса президент Арестович.

08.31 Британская разведка сообщает, что войска РФ продолжают обстреливать Донбасс, увеличивается риск жертв среди гражданского населения. Повышается вероятность использования Россией фосфорных боеприпасов в Мариуполе.

08.23 За прошлые сутки в Харькове спасатели обнаружили тела шести погибших в результате обстрелов, сообщает ГСЧС.

08.16 Украина может стать полигоном для проверки в бою дронов-камикадзе Switchblade, сообщает канал CNBC.

США обещают прислать Киеву сотни таких беспилотников. Они предназначены для охоты за воздушными и за наземными целями.

По данным CNBC, обращению с этими беспилотниками много недель обучалась группа украинцев, которые находились в спецшколе еще до вторжения России в Украину.

08.10 Глава Киевской областной администрации Александр Павлюк сообщил, что возвращаться в область пока опасно из-за ловушек и растяжек, которые оставили оккупанты. Об этом н сообщил в эфире телемарафона.

Только за неделю было обезврежено около 11 тысяч боеприпасов. Среди них неразорвавшиеся мины, ловушки и растяжки.

08.05 После ночного обстрела повреждена одна из станций на востоке Украины. Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

По его данным, пострадавших нет. Повреждены пять локомотивов, колеи и контактная сеть.

08.01 В Луганской области враг обстрелял каждый город, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры, сообщает губернатор Сергей Гайдай.

Вчера ВСУ отбили атаку под Золотым, однако обстрелы войсками РФ населенных пунктов продолжились. Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной.

В районе Кременной из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям. По словам Гайдая, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом - спортивный объект.

07.06 Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом, пишет британская Times.

06.50 Основное из утренней сводки Генерального штаба:

- наступление РФ на востоке начнется, вероятно, в ближайшие дни.

- под Изюмом противник штурмовал села Долгенькое (у трассы на Славянск) и Дмитровка (у трассы на Барвенково).

Атаки были отбиты, сообщают ВСУ.

- в Мариуполе россияне штурмуют "Азовсталь" и территорию порта.