Широкомасштабная война с Россией ожидаемо сказалась не только на содержании работы Верховной Рады, но и способе обеспечения законодательного процесса.

О некоторых нюансах его работы расскажет "Страна".

Готовность номер один

Даже в самые сложные дни боев около Киева Рада собиралась и принимала законы. Еще в день нападения 24 февраля после голосования за введение военного положения спикер Руслан Стефанчук потребовал от депутатов в первые дни войны оставаться в Киеве.

"Мы должны быть готовы немедленно собраться в определенный момент в определенном месте и работать ради украинской державы. Кто выехал, тот предатель", - заявил председатель парламента.

На тот момент уже было известно о некоторых парламентариях, покинувших страну, но в целом депутатский корпус остался в состоянии работать над законами и принимать их.

С учетом ситуации работу все же пришлось менять. По сути в Раде до сих пор продолжается пленарное заседание, начавшееся в день нападения. После него депутаты встречались в сессионном зале четыре раза. Не исключено, что на следующей неделе народные избранники опять будут заседать. Дата этого заседания, как и предыдущего, не афишируется. Повестка оглашаются по факту. Трансляции заседаний не проводятся, их стенограммы, как и расклады по голосам за проекты, не публикуются.

Работа в сессионном зале также заметно отличается от мирного времени. В ней нет привычных нам мнгогочасовых горячих прений над законами, блокирования трибуны и президиума. Принимаются законы очень быстро.

"Собрались, проголосовали один, другой, третий, последний в повестке, разошлись", - рассказывают депутаты.

Как рассказывает источник в руководстве фракции "Слуги народа", обсуждение повестки дня происходит по видеосвязи.

"Практически каждый день проходят встречи в "Zoom". Работают руководство парламента, председатели или представители фракций, порой главы комитетов. Включаются и министры, с которыми проходят и отдельные конференции. Иногда отдельный "Zoom" перед заседанием может затянуться на 5 часов, а в целом разговоров по видеосвязи набегает до 15-ти часов. Сергей Власенко из "Батькивщины", как юрист, может долго объяснять, как проект соотносится с законодательством. Ну и оппозиция, конечно, тоже любит вопросы задавать", - говорит собеседник.

Но в итоге согласованные со всеми фракциями законопроекты принимаются быстро.

"Приходить и голосовать в парламент — это не тяжело. Тем более, когда повестка дня не набивается безмерным количеством глупости, спекуляциями всевозможных "оппозиций". Общими усилиями принимаем решения, показывая пример единения для страны. Это успешный кейс, чтобы страна сохраняла единство в такой ключевой момент. Поэтому говорить о тяжести работы в Раде — это забывать о тех, кому действительно тяжело, а именно военным, к которым я присоединился, но мне далеко до того, что они переживают. Особенно, до тех, кто в боях в Мариуполе, на Востоке Украины. Тяжесть работы в Раде — не тема для дискуссии. Тяжело тем, кто теряет жизнь и близких", - говорит нам народный депутат от СН Святослав Юраш.

Бой продолжается

Впрочем, парламент бы не был самим собой даже в войну, если бы в нем исчезла политическая борьба. Она продолжается, хотя и ушла в тень. Политические игроки перенесли схватку под ковер секретности. Хотя ее звуки все равно долетают до общества.

Заводилой, как часто раньше, остается фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС). Как и прежде, она видит недостатки в работе команды президента Владимира Зеленского - теперь уже и в ведении войны. О столкновении "Евросолидарности" с ОП из-за НАТО и чем это окончилось для группы влияния Порошенко, "Страна" тоже писала. В СН считают, что оппоненты надеются на реванш по итогам войны, которые они также будут критиковать, какими бы они ни были. "Они это постоянно дают нам понять", - говорит высокопоставленный источник в "Слуге народа".

Возможно, в скором времени, Рада вернется к более-менее привычным формам работы. Об этом ходят упорные слухи среди депутатов, хотя официального подтверждения этому нет.

"Пока еще никто официально не объявлял. Между депутатами говорят, что это произойдет плюс-минус скоро. Мол, Киев уже не пытаются окружить, хотя, конечно, ракета еще может прилететь. Все органы власти возвращаются к нормальной работе, похоже, пришел черед и Рады", - говорит собеседник в руководстве одной из фракций.

При этом он считает, что в случае парламента можно было и подождать.

"Законодательная работа в условиях демократии подразумевает дискуссию, а дискуссия сопровождается критикой. А если опять начнутся ссоры, обвинения всех и вся в прямом эфире? А это ли нам нужно сейчас показывать всему миру, этого ли ждут от украинского парламента люди и мир?" - говорит собеседник.

Нардеп Железняк приводит свой аргумент против. "Я не знаю, нужно ли это именно сейчас, пока продолжается война. За эти полтора месяца депутаты погрузились в другие важные дела, помимо своей работы: кто гуманитарку развозит, кто — бронники. Законы мы успеем проголосовать, нужно другим помогать", - полагает парламентарий.

"Посмотрим, что это будет за режим работы. Здесь говорить слово нормально не приходится, у нас продолжается война. Возвращения к режиму, в котором тянут одеяло на себя разного рода оппозиции, группы интересов, занимая кучу времени государства — надеюсь, не будет", — говорит народный депутат Юраш (СН).