Верховная Рада расширила на СБУ и страны-партнёры право о распространении информации о перемещении оружия и боеприпасов (т.н. закон о ТикТокерах №7236).

Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"То есть, теперь информация о перемещении оружия и боеприпасов будет законной в том случае, если она "размещалась (распространялась) в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны, а также СБУ (до сегодняшнего дня СБУ в перечне не было) или в официальных источниках стран-партнеров, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения", - пишет Геращенко.

Если такая информация будет распространена, но при этом эти органы ее не размещали, то наказание предусматривается в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

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