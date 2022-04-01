Верховная Рада в пятницу, 1 апреля, провела пленарное заседание, на котором запретила использование символики, используемой РФ в нынешней войне.

Отметим, что речь идет о символах Z, V и подобных.

Кроме того, был принят ряд законопроектов:

О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" об уточнении отдельных положений;

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий;

О запрещении пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями Российской Федерации в войне против Украины;

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию основ организации и ведению движения сопротивления.

В целом сегодня в Раде проголосовали за 21 законопроект. Их список приводит нардеп Ярослав Железняк.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны криминализировать символ "Z".

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.