Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все страны криминализировать символ "Z".

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа "Z" как способа публично поддержать агрессивную войну России против Украины", - написал Кулеба.

Напомним, вчера в МВД Германии заявили, что демонстрация буквы "Z" как символа поддержки российских военных в Украине будет считаться в Германии противозаконной.

Напомним, ранее в Минобороны России объяснили, что означают буква "Z" и "V" на военной технике. "Z" - Zа победу, "V" - сила V правде. И ещё одно "V" - задание будет выполнено. После чего появилась еще одна версия. На Первом канале РФ заявили, что буква "Z" означает "земля", а "V" - "выпороть".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.