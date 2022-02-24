"Заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов сделал намек на значение таинственной буквы "Z", которой промаркирована российская военная техника у границ Украины.

Намек он оставил в коротенькой записи в своем Телеграм-канале, оставленной поздно вечером 23 февраля.

"Мы Zдесь есть", - гласит запись.

Напомним, в последние дни в соцсетях и мессенджерах стало попадаться много видеороликов, снятых в российских регионах, граничащих с Украиной. В кадрах видны колонны российской военной техникой с нанесенной на ней буквой Z. В сети высказывают разные предположения насчет значения маркировки. Согласно мнению одних наблюдателей, это обозначение специальной группировки, которая будет участвовать во "вторжении" в Украину. Другие же полагают, что это просто опознавательный символ принадлежности техники к какой-либо части или объединению частей.

А накануне 22 февраля набрала популярность версия, согласно которой это зашифрованная дата 22 февраля 2022 года: ZZ 0Z ZZ.