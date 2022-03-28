Демонстрация буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине будет считаться в Германии противозаконной.

"Агрессивная война России против Украины является преступным деянием, и тот, кто публично одобряет эту агрессивную войну, также может быть привлечен к ответственности", - заявил журналистам официальный представитель МВД Германии.

Символ будет подпадать под запрет лишь в случаях, когда его использование связано с поддержкой действий РФ в Украине.

"Буква Z как таковая, конечно, не запрещена, но ее использование в отдельных случаях может представлять собой одобрение агрессивной войны России", - сообщает МИД Германии.

Ранее в Минобороны России объяснили, что означают буква Z и V на военной технике. Z - Zа победу, V - сила V правде. И ещё одно V - задание будет выполнено. После чего появилась еще одна версия. На Первом канале РФ заявили, что буква Z означает "земля", а V - "выпороть".

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.