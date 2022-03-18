В четверг, 17 марта, на целый ряд украинских СМИ российские хакеры совершили кибератаку.

Пострадали сайты "Громадського радио", "Цензора", "Новостей Донбаса" и региональных ресурсов со всей Украины - из Луцка, Полтавы, Ровно, Одессы, Хмельницкого и других.

Хакеры на главных страницах взломанных сайтов разместили российский флаг и георгиевскую ленту. А также буквы Z и V, которыми маркируется военная техника РФ.

Напомним, что когда украинские хакеры взломали сайты российских СМИ, то разместили данные о числе погибших в Украине солдат РФ, а не просто национальную символику. Также в первые дни войны из-за атак украинских хакеров перестали работать сайты Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

Госспецсвязи и СБУ уже подтвердило, что к атаке причастны российские хакеры, а также добавили, что персональные данные не пострадали, а проблема уже устранена.

Напомним, что 16 марта хакеры взломали эфир "Украины 24" и пустили бегущую строку с фейковым призывом Зеленского сложить оружие. После этого Зеленский опроверг информацию, опубликовав официальное видеообращение.

Ранее "Страна" писала, что в Китае нашли троянскую программу США, используемую для доступа к конфиденциальной информации.

Также мы рассказывали, что в Польше произошла масштабная остановка поездов по всей территории страны. Власти страны уверены, что это дело рук российских хакеров.