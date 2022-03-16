Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взлом хакерами эфира "Украины 24", в результате которого была показана бегущая строка с его фейковым призывом сложить оружие.

Короткое видеообращение опубликовано в соцсетях президента.

"Добрый день! Что касается последней детской провокации, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации. И возвращаться домой. А мы уже дома. Мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы складывать не собираемся. До нашей победы", - сказал Зеленский.

Отметим, что хакеры сегодня взломали дневной эфир "Украины 24" и пустили бегущую строку с фейковым заявлением Зеленского с призывом сложить оружие. Строку из эфира спустя непродолжительное время убрали, а сам канал заявил об атаке вражеских хакеров и призвал не верить фейкам.

Напомним, что Центр информационной безопасности ранее предупреждал, что Россия может пустить дип-фейк с речью Зеленского о капитуляции.

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