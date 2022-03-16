Накануне старта нового раунда переговоров между Россией и Украиной советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что диспозиция сторон меняется в пользу Украины.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Что происходит прямо сейчас. 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально изменяет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях", - сообщил Подоляк.

Ранее мы писали, что Зеленский в новом видеообращении заявил, что позиции на переговорах с РФ звучат уже более реалистично.

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