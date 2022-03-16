Генштаб ВСУ утром 16 марта опубликовал свежую сводку с фронта. В ней сообщается, что ВСУ в некоторых направлениях перешли к контрнаступление.

Сводка опубликована на странице Генштаба в Facebook.

По данным Генштаба, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

Сообщается, что Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях Украины и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление.

По итогам предыдущих суток за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, по данным Генштаба, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация ВСУ совершила девять авианалетов на колонны техники и скопления российских войск.

Основные усилия войск РФ, по данным Генштаба, сосредотачиваются на закреплении и удерживании ранее занятых рубежей и районов обороны.

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