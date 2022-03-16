Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал сводку о ситуации на фронте по состоянию на 24:00 15 марта 2022 года.

Об этом Генштаб сообщает в Facebook.

"Продолжается наступательная операция против Украины. Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. В то же время, враг остановлен на Николаевском направлении. Противник пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

На Волынском направлении действия противника изменения не претерпели, основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы.

Выявлены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострелковой бригады (Минск) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ. В Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Понеся потери, противник, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины.

Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений.

В результате эффективных действий ВСУ враг несет значительные потери в живой силе и технике. На Сиверском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать Изюм. Успехов нет.

На Донецком направлении врагом предпринята неудачная попытка продвижения на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего россияне понесли значительные потери и были вынуждены отойти в исходное положение.

"Наиболее сложная обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах. На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.

По состоянию на 15 марта 2022 года, врагом потеряно до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", - подытожили в Генштабе.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.