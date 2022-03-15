На оккупированных войскам РФ украинских территориях городов Новая Каховка, Каховка и Таврийск россияне уже объявили набор в свою полицию.

Об этом сообщает соответствующий документ.

"В будущем все граждане, прошедшие отбор в правоохранительные органы и позитивно себя зарекомендовавшие будут официально трудоустроены в данных структурах", - говорится в документе.

Напомним, что в оккупированной Новой Каховке тысячи местных жителей вышли на митинг против вторжения российских войск.

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