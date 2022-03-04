Третьего марта в Верховной Раде состоялось пленарное заседание, на котором депутаты приняли 14 законов и одно постановление. Заседание не транслировалось в прямом эфире, но по его окончанию присутствующие на нем депутаты щедро поделились своими снимками из зала заседаний. Присутствовало 287 депутатов.

Из основного, что было принято Верховной Радой, - ужесточение ответственности за "преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения" (за мародерство, диверсии, госизмену – грозит пожизненное с конфискацией имущества).

Также был поддержан указ президента о всеобщей мобилизации.

Какие документы проголосовала Рада, анализирует "Страна".

Рада просит помощи ООН

Парламент поддержал обращение к ООН, Международному Комитету Красного Креста, Европарламента, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам о срочном обеспечении защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

Что требует Верховная Рада Украины от международного сообщества:

• немедленное введение бесполётной зоны над территорией Украины. Как отмечается в обращении, это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру;

• безотлагательное открытие "зеленых коридоров" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, обеспечения их безопасности в сотрудничестве с Красным Крестом, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским;

• введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции Генассамблеи ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Также Верховная Рада обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.

"Необходимо немедленно прекратить кровавые преступления путинского режима и расследовать их как международные военные преступления", - заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Всеобщая мобилизация утверждена законом

Также депутаты утвердили указ президента Владимира Зеленского "О всеобщей мобилизации".

Согласно этому указу мобилизация будет проведена на территории всех областей Украины и в Киеве. Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины должен определить очередность и объем призыва военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины и других военных формирований страны. Кабмин должен обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий все необходимые меры, связанные с проведением общей мобилизации.

СБУ должна обеспечить контрразведывательные меры при выполнении общей мобилизации. Председатели областных государственных администраций должны обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.

За отрицание агрессии России грозит 15 лет заключения

Двумя самыми важными проектами, принятыми Радой, стали проекты о коллаборационистах и об информационной безопасности.

Остановимся на них подробнее.

Два законопроекта, которые предусматривают уголовную ответственность за коллаборационизм (№5143 и №5144) были зарегистрированы в Раде больше года назад.

Согласно этим документам, "коллаборационной деятельностью" будет признаваться публичное отрицание любым гражданином вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к:

1) поддержке решений или действий государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора (то есть "ДНР", "ЛНР" и властями Крыма);

2) сотрудничеству с вышеперечисленными;

3) непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

В Уголовном кодексе появляется новая статья 111-1 "Коллаборационная деятельность" (напомним, статья 111 - это государственная измена).



Согласно этой статье за коллаборационизм предусмотрен запрет на занятие государственных должностей и уголовные наказания.

Вот основные нормы.

1. Публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против нашего государства, временной оккупации части украинской территории или публичные призывы к сотрудничеству с РФ будут наказываться лишением права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.

2. Такое же наказание, но с возможной конфискацией имущества, предусмотрено за добровольное занимание гражданином Украины должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

3. Осуществление пропаганды в учебных заведениях в пользу РФ, а также внедрение образовательных стандартов государства-агрессора будут наказываться исправительными работами сроком до 2 лет, или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет. По факту под эту норму подпадают все учителя в школах "ДНР", "ЛНР" и Крыма, которые, хотят они того или нет, внедряют российские стандарты образования.

4. Передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и вооруженным формированием РФ, ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с РФ будет наказываться штрафом до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества).

5. За добровольное занимание должности в незаконных органах власти, созданных Россией на временно оккупированной территории, участие в организации и проведении незаконных выборов и референдумов на оккупированной территории или публичные призывы к их проведению – предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет (с лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без нее).

6. Организация и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с РФ будет наказываться лишением свободы сроком от 10 до 12 лет (с лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет).

Таким образом, СМИ, политики, которых обвинят в сотрудничестве с Россией, после вступления закона в силу, подпадут под уголовную ответственность.

По сути, именно этот пункт - один из ключевых в этом законе. После вступления закона в силу любое "сотрудничество" украинских СМИ или политиков с РФ, будь то телемосты, прямые трансляции или публикации выступлений чиновников из России, совместные конференции, или даже получение комментариев официальных должностных лиц государства-агрессора могут быть приравнены к "осуществлению информационной деятельности в поддержку государства-агрессора". И за это светит реальный и очень длительный тюремный срок - минимум 10 лет, с возможной конфискацией имущества.

7. За добровольное занимание гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на оккупированной территории, а также добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях, в вооруженных формированиях РФ – предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет (с лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой). По сути это касается людей, которые пошли работать в правоохранительные органы "ДНР", "ЛНР" и Крыма, а также тех, кто воевал против Украины в составе сепаратистских "армий". Преследовать людей по этим обвинениям можно и в их отсутствие.

8. Если в результате действий или решений, предусмотренных пунктами 5-7, погибли люди, виновным грозит лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Еще один законопроект - 5143 - дополняет предыдущий законопроект, добавляя должности, которые нельзя занимать "коллаборационистам".

Также он устанавливает дополнительные правовые основания для "ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований", которые сотрудничали с государством-агрессором или неподконтрольными территориями.

Основной механизм, который прописан в законопроектах - партию, церковь, объединение могут закрыть, если их "уполномоченные лица" были осуждены по статье 111 - госизмена. При этом ранг уполномоченных лиц не выписан - то есть в теории это может быть любое должностное лицо.

За "пропаганду действий России" - 8 лет с конфискацией имущества

Также Верховная Рада поддержала законопроект годичной давности, поданный Петром Порошенко. Речь идет о проекте закона №5101 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета производства и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора).

Документ вносит целый ряд изменений к действующим законам, которые регламентируют работу печатных СМИ и теле-, радио-организаций, а также деятельность политических партий.

В частности СМИ будут наказывать за "глорификацию" (прославление, - Ред.) лиц, которые "осуществляли вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины в 2014 году, представителей как вооруженных формирований РФ, так и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных групп и групп наемников, созданных, подчиняющихся, управляемых и финансируемых РФ, а также представителей оккупационной администрации РФ, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали исполнение властных полномочий на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы" и "вежливые военные люди".

Кроме того, на законодательном уровне хотят запретить "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как "внутреннего конфликта", "гражданского конфликта", "гражданской войны", отрицание временной оккупации части территории Украины".

За эти преступления грозят исправительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Изготовление, распространение материалов, в которых оправдана, признается правомерной или отрицается вооруженная агрессия, отрицается оккупация части территории Украины или производится "глорификация" лиц, осуществляющих вооруженную агрессию, будет наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 5 лет с конфискацией или без.

Аналогичные действия, совершенные служебными лицами или организованной группой или с использованием средств массовой информации, - будут наказываться лишением свободы от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без нее.

То есть, журналистов дважды зажали в клещи - во-первых законом о коллаборантах, который запрещает информационные контакты с представителями государства-агрессора, а во-вторых, этим законом, который теперь легко обернуть уже против всей редакции, как "организованной группы с использованием средств массовой информации".

Досудебное расследование по таким фактам будет вести СБУ.

Также в этом законе предусмотрена ответственность для политических партий и религиозных организаций, если окажется, что они разжигают религиозную рознь или же распространяют сведения, которые "содержат оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году". Минюст сможет через суд требовать запретить деятельность таких политических сил в Украине.

Что касается религиозных организаций, в случае установления судом фактов совершения этой организацией действий, направленных на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам; а также распространение сведений, содержащих оправдание, признание правомерным, отрицание "вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году", - они будут также закрываться через суд.

Законопроекты принимались в авральном порядке, поэтому деталировки выше указанных терминов в них нет. Когда эти проекты были в прошлом году поданы в Раду, многие эксперты критиковали их за слишком расплывчатые формулировки.

Например, не понятно, можно ли считать "разжиганием религиозной вражды" отказ священника отпевать прихожанина другой конфессии. Точно также нет трактовки "посягательства на права и свободы человека" и не ясно, будет ли считаться нарушением закона, например, защита церковью традиционных семейных ценностей в противовес веяниям в отношении однополых браков. Но, очевидно, что в условиях военного времени не до прописывания конкретики по этим терминам.

За госизмену светит пожизненное

Еще жестче депутаты прописали ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях действия режима военного положения. Так была ужесточена ответственность за государственную измену - принят законопроект №7116.

Отныне действия, умышленно осуществленные гражданином Украины во вред суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, переход на сторону врага при военном положении, шпионство, предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, будет наказываться пожизненным заключением с конфискацией имущества.

Ранее максимальная санкция по этой статье была 15 лет заключения с конфискацией или без нее.

Аналогичное наказание также грозит за диверсию в условиях военного положения - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Все вышеупомянутые проекты вступят в силу сразу после их подписания президентом и публикации в официальных СМИ.