Сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины провела заседание и приняла ряд законопроектов. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, среди них:

об ужесточении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения (за мародерство, диверсии, госизмене - пожизненное с конфискацией имущества);

о национализации активов российских компаний, юридических и физических лиц.

Также нардепы согласовали указ Владимира Зеленского о мобилизации, обращение о поддержке и установлении бесполетной зоны, о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения.

Вот полный список принятых сегодня Радой законопроектов:

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