Комитет правоохранительной деятельности Верховной Рады поддержал законопроект об усилении ответственности за мародёрство, а также разрешил всем жителям Украины применять оружие против российских войск во время военного положения.

Об это сообщает депутат парламента Андрей Осадчук в Facebook.

"Комитет правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины только что единогласно проголосовал за существенное усиление уголовной ответственности за мародерство и снял все ограничения на применение огнестрельного оружия гражданским населением для отражения вооруженной агрессии РФ/другой страны на время военного положения", - говорится в сообщении.

Между тем, ранее мы писали о том, что в городах Украины распространяется проблема мародерства среди населения. Люди "выносят" магазины, разбирают на стройматериалы заправочные пункты, стеллажами крадут драгоценности в ювелирных магазинах. В борьбе за правопорядок украинцы придумали наказание - привязывать мародеров к столбам пищевой пленкой. "Страна" опубликовала подбору фото с наказаниями беспредельщиков.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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