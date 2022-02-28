Верховная Рада готовит законопроект о конфискации активов Российской Федерации на территории Украины.

Об этом написал в своем Фейсбуке бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков сообщил, что сегодня Верховная Рада провела заседание Согласительного совета и подготовила ряд важных решений.

Первое – обращение от Рады к Евросоюзу относительно немедленного принятия Украины в ЕС по специальной процедуре. Второе - обращение в Генеральную Ассамблею ООН с требованием исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности ООН. Ну а третье - проект закона о конфискации российских активов на территории Украины.

Что касается вступления в Евросоюз, то "Страна" сообщала, что 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

А в Евросоюзе рассказали о процедуре принятия Украины в сообщество.

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