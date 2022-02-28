Идет пятый день "спецоперации" Путина в Украине.

Пока Украина не потеряла ни одного крупного города. В то же время российские войска активно передвигаются по стране и бомбят военные и промышленные объекты.

Крупная группировка противника формируется на западе от Киева, на севере от Харькова, на одесском направлении со стороны Херсона и Николаева, а также вблизи Запорожья и Мариуполя.

Активнее всего российские войска действуют на Донбассе, где блокирована Волноваха, готовится окружение Мариуполя и намечается штурм Северодонецка.

Параллельно этому с утра должны начаться переговоры Украины и России на белорусской границе в районе Припяти.

"Страна" следит за событиям 28 февраля в режиме онлайн. Предыдущий такой репортаж читайте здесь.

09:57 Энергоатом назвал фейком информацию о якобы захвате Запорожской АЭС.

09:56 Информацию "Страны" о том, что украинская делегация летит к месту переговоров на польском вертолёте подтвердила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

09:53 Мэр Мариуполя сообщил, что Сартану (пригород Мариуполя) с утра обстреляла российская авиация. Уточняется информация о жертвах и разрушениях.

Сартана на карте

09:50 "Укрзализныця" развернула гуманитарный центр на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Работают два пункта обогрева и полевая кухня.

09:46 На видео - очередь в один из супермаркетов Киева утром 28 февраля, после окончания комендантского часа.

09:43 Самые горячи точки в подконтрольной части Донецкой области на утро: Мариуполь и Волноваха. За них идут бои.

"Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей" - написал глава ОГА Павел Кириленко.

09:40 Ситуация в Балаклее. Дорогу из города либо разбомбили, либо перекрыли россияне – связаться с Харьковом не могут. После двух суток бомбежек разрушены дома и воинская часть. Аптеки не работают, магазины сегодня, возможно, не откроются. Районную больницу разбомбили, но медики продолжают работать. Город с ночи без отопления.

Об этом журналистам сообщил мэр города Иван Столбовой и глава Изюмской районной администрации Степан Масельский.

09:37 Такую карту ситуации вокруг Киева публикуют российские телеграм-каналы. Отчасти она совпадает с информацией, которая идёт от украинских источников (хотя и не полностью). Но в целом из неё становится понятен план россиян - взять Киев в кольцо. Сейчас они, судя по всему, попытаются заблокировать столицу с левого берега.

09:31 Черниговская ОГА попросила не публиковать точные адреса разрушенных зданий в городе, чтобы противник не смог использовать информацию для корректировки последующих обстрелов.

"Просим не публиковать точные координаты разрушений в Чернигове. Достаточно указать район приблизительный, можно улицу (переулок не стоит). Ни в коем случае не указывайте формулировок "на углу улиц такой и такой". При обнародовании фото – только такие, где видны результаты разрушений – крупным планом выбиты окна, поврежденные автомобили. Но без домов, что рядом!

Но результаты обстрелов распространять нужно, чтобы весь мир увидел преступления россиян в Украине" - сообщается на странице облгосадминистрации в Facebook.

09:28 Обложка журнала Time с Путиним-Гитлером оказалась фейковой. На самом деле это работа графического дизайнера Patrick Mulder.

09:25 Примерное время начала переговоров российской и украинской делегации в Беларуси - 12:00. Российская делегация уже на месте.

09:20 Памятка от МВД, как водителям вести себя на блокпостах во время военного режима.

09:14 Новая обложка Time.

09:11 Наиболее угрожающие направления на сегодня в Киевской области:

Житомирская трасса,

Буча и Ирпень,

Направление на Димер.

"К сожалению, там мы не контролируем на сегодня ситуацию. Также мы не контролируем Полесье и Иванковский район частично, поэтому эти направления являются на сегодня наиболее угрожающими", - рассказал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в телеэфире.

Также он добавил, что через Бородянку и район идет военная техника противника.

09:09 Обвал российского рубля (на открытие торгов на Московской бирже он уже 90) происходит на фоне рекордных за более чем 7 лет цен на российский экспорт. На это, видимо, и рассчитывали российские власти, начиная войну в Украине. Полагают, видимо, что при такой цене на нефть они смогут удержать ситуацию под контролем.

Но масштаб санкций беспрецедентный в истории. Как при них сможет функционировать экономика России - непонятно.

В любом случае это глобальный и показательный эксперимент - может ли крупная экономика выжить в условиях тотальных санкций Запада.

09:07 Ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 28 февраля. Данные опубликовала замминистра обороны Анна Маляр.

Самолеты 29

Вертолеты 29

Танки 191

Боевые бронированные машины 816

Пушек 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобильная техника 291

Цистерны 60

БПЛА ОТР 3

Корабли/катера 2

Средства ПВО 5

Личный состав ориентировочно 5300 человек (уточняется).

09:02 Бердянские власти сообщили, что город контролируется российскими войсками. Местная власть отказалась сотрудничать с ними. Отдел полиции расформирован, коммунальный транспорт не ходит. Есть проблемы со связью. Но часть коммунальных служб продолжает работать. В ходе захвата города погиб один человек.

08:55 Переговоры Украины и России должны начаться в течении часа – заявил представитель Зеленского Вениславский.

08:50 В Бородянке (Киевская область) замечена большая колонна российской техники. Едут в сторону Киева.

08:49 В Харькове комендантский час сегодня начнётся в 15.00 и продлится до 6 утра завтрашнего дня.

08:37 В Ахтырке за мародерство обещали расстреливать.

08:30 Украинский моряк частично затопил судно вице-президента "Ростеха" на испанской Мальорке. Оно стоило девять миллионов долларов. Об этом пишут западные СМИ.

Моряка зовут Тарас Остапчук, он работал на корабле "Леди Анастасия" и в знак протеста против войны России в Украине открыл клапаны в машинном отделении и отсеке, где живет экипаж. А самой команде сказал эвакуироваться, заявив, что он берёт на себя полную ответственность. Те его обозвали "психом".

После чего началось разбирательство в суде. Там Остапчук заявлял, что владелец корабля —"преступник, который зарабатывает на убийствах украинцев". По итогу судья освободил его под залог.

08:27 В "Укрэнерго" заявляют, что за пять дней войны ни один крупный объект украинской энергетики не пострадал.

Максимум, что было повреждено - несколько линий высоковольтных передач.

С начала войны уровень потребления упал на 27%, из-за чего остановили работу три атомных энергоблока и два обычных. В этой связи

энергетики призывают не экономить электричество и потреблять его в обычном режиме, чтобы удерживать равновесие системы.

Также сообщается, что на складах ТЭС угля вдвое больше, чем в конце февраля 2021 года (733 тыс. т против 376 тыс. т).

Важный вывод из этого сообщения - по украинским электростанциям Россия обстрелов не ведет.

08:10 Взорванный мост под Купянском. Город удерживается Россией.

07:50 Здесь будут проходить переговоры Украины и России. Они скоро начнутся.

07:31 Цена нефти марки Brent на лондонской бирже растет более чем на 5%, до $99,63 за баррель на фоне продолжения войны в Украине.

07:27 Киевская мэрия сообщает, что с 8 часов утра можно уже выходить на улицу, будут открыты магазины и заработает метро (правда, поезда будут ходить реже).

"Когда после 08:00 вы выйдете в город, то увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, появившиеся на улицах Киева", - предупреждают в КГГА.

При этом комендантский час не отменен, он будет действовать с 22:00 до 7:00.

07:15 На Западе объяснили, почему в Киеве на выходных ввели тотальный комендантский час и стреляли за появление на улице.

Британская The Times пишет о том, что Россия забросила в Киев более 400 наемников из ЧВК "Вагнера".

По мнению газеты, они прибыли в Киев из Африки. Боевики получили задание ликвидировать Зеленского и высшее руководство Украины.

Именно с этим Times, к слову, связывает жесткий комендантский час, который власти Киева установили в это воскресенье, когда на улицу запрещалось выходить даже днем.

"Информация об их задании дошла до украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов, предупредив мирных жителей, что они будут рассматриваться как агенты Кремля и рискуют быть "ликвидированными", если вышли наружу", - пишет издание.

К слову, именно так все и происходило. Многих просто расстреливали на улицах.

06:45 Генштаб ВСУ заявил, что сегодня уже продолжались попытки противника войти в Киев, но они были отбиты.

Отметим, что ночь в Киеве, за исключением сработавшей под утро воздушной тревоги, была спокойной.

06:35 Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вводить санкции против России.

"Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Мы не будем принимать чью-либо сторону, мы будем продолжать сохранять нейтралитет и помогать всем, чем возможно", - сказал Болсонару, добавив, что Путин "не хочет устраивать резню", а Зеленский - "комик".

06:25 Украинская делегация прибыла в Беларусь поздно ночью и решила отправиться спать.

Только после этого начнутся переговоры, сообщает белорусский журналист Константин Придыбайло.

06:18 Глава европейской дипломатии Боррель рассказал о том, как будет идти блокирование российских резервов и отключение от SWIFT.

Под заморозку подпадут не все резервы Банка России, а только половина - те, что размещены в странах "Большой семерки".

По словам Борреля, Россия несколько лет готовилась к таким санкциям и выводила резервы в другие страны, например, Китай.

Что до SWIFT, то его не получится отключить за одну ночь. Список банков, которые отрежут от платежной системы, опубликуют 28 февраля.

06:05 Резко пошёл вниз курс российского рубля.

Доллар торгуется около 113,5 рублей, а евро — 127 рублей на рынке Forex. Это исторический максимум.

06:00 Сегодня в Одессе встречали так и не высадившийся российский десант. Люди сидели на земле с ящиками коктейлей Молотова.

05:40 Стрельба, как утверждается, где-то на улицах Киева.

05:32 Арахамия в комментариях на Фейсбуке всячески даёт понять, что сегодняшние переговоры с Россией - это нечто вроде обмена мнениями.

"Мы едем услышать предложения. А потом уже будем обсуждать, стоит ли это того или нет", - заявил Арахамия.

05:20 Итак, с этого дня, 28 февраля Евросоюз:

- запретил полеты российской авиации над своей территорией

- операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России

05:00 В Чернигове попадание снаряда в жилой дом. Пострадала женщина.

04:43 В Чернигове второй раз за ночь объявили воздушную тревогу.

04:39 Север Харькова гремит от обстрелов.

02:38 Белорусы сняли видео военных самолетов, которые летят в сторону Украины.

02:00 В пабликах, где обсуждают пересечение украино-российской границы пишут, что на Гоптовке больше нет украинских пограничников.

При этом российская сторона, как утверждается, начала пропускать всех украинцев, независимо от прописки (раньше впускали только прописанных в "ЛДНР").

Правда, как говорят некоторые харьковчане, из города сейчас добраться до Гоптовки почти нереально.

00:39 Информацию о том, что Николаев будут сегодня штурмовать, озвучил и губернатор Виталий Ким.

00:00 Арестович прогнозирует наступление на Николаев и Одессу.