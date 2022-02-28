Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он начал с заявления, что идут пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины.

"Мы пережили за это время столько, сколько нашим народам не может выпасть и за десятки лет. Нам долго говорили, что украинцы в чем-то не такие, в чем-то неправильные, что должны десятилетиями выполнять "домашние задания", из-за этого мы часто не замечали, на что мы с вами реально способны, и это вдохновляет", - говорит он.

Зеленский заявляет, что партнеры относятся к нашей стране с уважением, а украинцы показали, кем они являются, "а Россия показала какой она стала".

Он также добавил, что за 4 суток погибли 16 детей, 45 детей ранены. Вместе с тем, поблагодарил ЕС за решение поставлять Украине оружие.

"Мы обращаемся к ЕС по неотложному присоединению Украины по новой спецпроцедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом. Наша цель - быть рядом с европейцами и быть на равных. Я уверен, что мы это заслужили", - сказал Зеленский.

Также он заявил, что "посмотрим, чем закончится неделя для российской валюты, посмотрим, каким будет падение рубля".

Также Зеленский призвал всех присоединиться к борьбе с российскими военными. Он добавил, что в связи с происходящим в Украине участников боевых действий, которые находятся за решеткой, выпустят, чтобы они могли сражаться с войсками РФ в горячих точках.

"Каждый, кто может присоединиться к борьбе с оккупантом, должен это делать. Было принято решение непростое с моральной точки зрения непростое, но полезное с точки зрения защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, участники с реальным боевым опытом будут выпущены из-под стражи и смогут компенсировать вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас - оборона", - сказал он.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты..

Также мы писали о том, что Зеленский пообещал платить украинским военным по 100 тысяч в месяц до конца войны.

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