В воскресенье, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Поговорил с Александром Лукашенко", - коротко отметил он.

Уточним, что каких-либо деталей о разговоре на данный момент нет.

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