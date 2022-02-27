Зеленский поговорил с Лукашенко на фоне слухов о высадке белорусского десанта
В воскресенье, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Поговорил с Александром Лукашенко", - коротко отметил он.
Уточним, что каких-либо деталей о разговоре на данный момент нет.
Отметим, что "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники сообщает, что белорусские войска, в частности, спецподразделения, готовятся к воздушному десанту в Украине.
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