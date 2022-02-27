Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна направила иск против России в Гаагском трибунале. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Требуем притянуть Россию к ответственности за извращение понятие геноцида для оправдания агрессии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский также призвал суд немедленно приказать России остановить военные действия в Украине и назначить слушания уже на следующей неделе.

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