В Новосибирске россияне массово вышли на протест против войны с Украиной. Видео
В воскресенье, 27 февраля, в российском городе Новосибирск люди массово вышли на площадь Пименова, протестуя против войны с Украиной. Об этом сообщает "СибирКрай".
Так, спустя несколько минут после начала люди начали скандировать "Нет войне". При этом на площади рядом с ними собрались достаточно большое количество силовиков.
Также местные журналисты сообщили, что в какой-то момент силовики начали массово задерживать россиян.
После этого колона растянулась, а люди шли без лозунгов и плакатов.
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