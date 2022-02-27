В воскресенье, 27 февраля, в российском городе Новосибирск люди массово вышли на площадь Пименова, протестуя против войны с Украиной. Об этом сообщает "СибирКрай".

Так, спустя несколько минут после начала люди начали скандировать "Нет войне". При этом на площади рядом с ними собрались достаточно большое количество силовиков.

Также местные журналисты сообщили, что в какой-то момент силовики начали массово задерживать россиян.

После этого колона растянулась, а люди шли без лозунгов и плакатов.

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