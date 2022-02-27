Ситуация с продуктами питания в украинских магазинах остается сложной. Многие супермаркеты не работают, так как оказались в зоне военных действий, а те, что открыты, не могут похвастаться большим ассортиментом.

Буквально во всех регионах люди говорят о полупустых полках и перебоях с теми или иными продуктами, в частности, есть проблемы с хлебом, крупами, консервами и пр.

Причем, в последние дни во многих городах жалуются по повышение цен — и в магазинах, и на рынках. К примеру, овощи (картофель, морковь, свекла) подорожали на 10—30%. В соцсетях украинцы пишут, что в некоторых сетях пошли на хитрость— на ценниках цифры прежние, а на кассе выясняется, что все уже подорожало. В торговых сетях нам опровергли, что повышают цены, но заметили, что прайсы могут менять производители.

Что касается последних, то у многих сейчас действительно проблемы, а некоторые заводы буквально на грани остановки.

Есть нюансы также по автомобильному топливу — купить его можно далеко не везде.

Разбирались, что происходит с продуктами и бензином.

Перебои с производством и доставкой

Мы уже писали, что буквально с первого дня войны в супермаркетах появились огромные очереди, а продукты начали исчезать с полок. В первую очередь сократился ассортимент продуктов длительного пользования, которые можно заложить в НЗ — круп, сахара, тушенки, консервов и др.

Также сразу же начались проблемы с хлебом. Причем, как поясняли нам в сетях, они возникли не из-за того, что заводы перестали печь хлеб. Сказались паника (люди брали по 3-4 буханки сразу) и проблемы с логистикой — товар не успевали подвозить.

Собственно, такая ситуация наблюдается и сейчас.

Киевляне говорят, что были свидетелями, когда один покупатель брал не то, что по несколько буханок, по 10—30 штук. И оставлял после себя пустую полку.

Руководитель департамента коммуникаций сети "АТБ" Сергей Демченко говорит, что действительно хлеб остается проблемной позицией, его не всегда успевают вовремя подвозить.

"По другим позициям перебои тоже возможны с учетом военного времени, но в целом проблемные позиции достаточно оперативно закрываются", — говорит Демченко.

Отметим, что далеко не все производственные площадки сейчас работают в прежнем, довоенном режиме. Как рассказал глава концерна "Ярослав" (ему принадлежит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук, один день предприятие не работало, так как люди попросту боялись идти на производство. Но пока запасы продукции на складах есть, говорит он.

Глава наблюдательного совета "Молочного альянса" Сергей Вовченко рассказал нам, что предприятия их группы работают в штатном режиме.

"Даже увеличили переработку из-за остановки некоторых участников рынка. Мы останавливаться не собираемся, да и куда хозяйства будут молоко девать. Но есть проблемы с реализацией. Не все сети могут доставить/принять продукцию на свои распределительные сети и магазины. Особенно в районах боевых действий. Поэтому мы оптимизировали ассортимент, производим продукцию с длительным сроком годности, чтобы она могла подождать на складах",— говорит Вовченко.

Он также отмечает, что возможны проблемы с доставкой из-за нехватки топлива.

Как стало известно «Стране», есть угроза остановки птицефабрик, то есть, не исключены перебои с поставками яиц.

Наценка на войну

Но дефицит продуктов — это еще не все. Люди говорят, что во многих магазинах начали повышать ценники. Дескать, продавцы зарабатывают на ажиотаже.

К примеру, жители Одесской области жалуются на подорожание картофеля в местных магазинах с 9 гривен почти до 16 гривен всего за несколько дней.

На рекордные цены на овощи борщевого набора (лук, морковь, картофель) сетуют также жители Харькова. Как рассказала нам харьковчанка Виктория, в овощных лотках ценники доходят до 20-40 гривен за килограмм, что вдвое дороже, чем пару дней назад.

Мы уже писали, какая в Украине ситуация с овощами. По словам руководителя "АПК- информ: овощи и фрукты" Александра Хорева, больше всего подорожала капуста (по сравнению с прошлым годом, в пять раз) и морковь (рост около 40%).

Но тут причины объективные — недостаточно хороший урожай и вопросы к качеству. Причем, по словам Хорева, как раз в феврале на рынок должна была хлынуть "переборка", то есть, уже подпорченная продукция, и цены, по всем прогнозам, могли снизиться.

Что касается картофеля, то тут вообще не должно быть никаких проблем, так как предложение в этом сезоне большое. Но, как видно, война внесла в ценники свои коррективы.

К слову, картофель дорогой далеко не везде. К примеру, на рынке "Столичный" он стоит от 6 до 9 гривен за килограмм.

Ценники особенно активно переписывают небольшие магазинчики и частные торговцы, если в их микрорайоне закрываются большие супермаркеты.

Что касается сетей, то некоторые переоценили продукты втихую — на ценниках цифры не поменялись, а на кассе всплывает, якобы, совсем другая стоимость.

При этом, сами продавцы отрицают подорожание.

О том, что цены не менялись, нам сообщили в сети "Варус".

"Мы не меняли цены на продукты, и не планируем. Но это может происходить по инициативе производителей", — сказал Сергей Демченко.

При этом и производители заявляют, что держат цены.

"Не повышаем",— отметил Вовченко.

"Не пересматриваем и не планируем. Не думаю, что сейчас это уместно",— добавил Барсук.

Впрочем, многие пищевики "не для прессы" говорят, что работать все сложнее, так как вырос курс доллара, дорожает топливо, сырье. То есть, идет увеличение себестоимости. И рано или поздно оно отразится на магазинных ценниках.

"Мало кто работает, нет четких цен и только наличка"

Проблемным остается также рынок автомобильного топлива. Мы уже писали, что остановились поставки белорусского и российского дизеля, из-за чего и на опте, и в рознице он подорожал. Появилась ценники в 40 гривен за литр, что явно выше установленной государством предельной ценовой планки.

Также многие заправки (Окко, WOG, "Прайм" и другие) ограничили отпуск топлива в одни руки (по 10—20 литров).

Что изменилось за последние дни? Первое — сузился перечень работающих заправок (многие пострадали в ходе военных действий).

"Топливо купить проблематично, в Харькове практически никто не работает, нет четких цен, и продажа только за наличку",— рассказал владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Производственники уже беспокоятся, что нехватка топлива ударит по логистике, и не смогут завезти товар в магазины.

По данным enkorr, сегодня в Харьковской области две АЗС сети U.Go/“Укргаздобыча" приостановили работу из-за угрозы обстрелов. "Нафтогаз" заявил об остановке Шебелинского НПЗ из за рисков военных действий.

"Персонал эвакуирован, работа завода будет возобновлена после стабилизации ситуации",— сообщили в пресс-службе НАКа.

На некоторых заправках сети BVS не обслуживают легковушки — только авто критической инфраструктуры (полиция, скорые).

Второе — ценники на некоторых заправках просто рекордные.

Средние цены на бензин на 26 февраля — 35,5 гривен, на дизель — 34,81, на газ — около 19 гривен. Но так как есть дефицит, на некоторых АЗС топливо продают намного дороже, к примеру, дизель по 40 гривен.

С другой стороны, ценники на топливо сейчас растут по всей Европе из-за дорогой нефти. К примеру, в Польше на заправках выстаиваются длинные очереди — владельцы авто хотят залить бензин впрок, пока он не подорожал. Цены уже приблизились к 1,3-1,4 евро за литр. В Прибалтийских странах ценники на АЗС называют рекордными с 2012 года (до 1,6 евро за литр).

"В Украине спрос сдерживает тот факт, что люди стали меньше ездить, плюс ограничили отпуск топлива в одни руки. Это позволило притормозить рост цен", — говорят на АЗС.