В Киеве размели хлеб в магазинах
В Киеве прилавки некоторых супермаркетов остались без хлеба - выпечку скупили на фоне сегодняшних сообщений о войне.
Помимо хлеба раскупают и другие продукты, однако они пока что в ассортименте. В "Велику кишеню" пускают по 10 человек.
Как писала "Страна", 24 февраля Путин объявил о "военной операции" в Украине. Российские военные прорвали границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях.
Была попытка прорыва границы в Киевской области.
В МВД опубликовали список украинских городов и объектов, которые подверглись обстрелам - под ударом оказались Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Кривой Рог, Днепр, Киев, Васильков, Умань, Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь, Краматорск и линия зоны ООС.
ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ, Россия задействовала баллистические ракеты.