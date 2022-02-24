В Киеве прилавки некоторых супермаркетов остались без хлеба - выпечку скупили на фоне сегодняшних сообщений о войне.

Помимо хлеба раскупают и другие продукты, однако они пока что в ассортименте. В "Велику кишеню" пускают по 10 человек.

Как писала "Страна", 24 февраля Путин объявил о "военной операции" в Украине. Российские военные прорвали границу в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях.

Была попытка прорыва границы в Киевской области.

В МВД опубликовали список украинских городов и объектов, которые подверглись обстрелам - под ударом оказались Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Кривой Рог, Днепр, Киев, Васильков, Умань, Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь, Краматорск и линия зоны ООС.

ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ, Россия задействовала баллистические ракеты.