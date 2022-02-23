Эскалация конфликта между Россией и Украиной приведет к росту мировых цен на продовольствие, которые уже близки к многолетним максимумам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков и трейдеров.

Обострение российско-украинских отношений может привести к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которые уже близки к многолетним максимумам. Это связано с тем, что две страны являются крупными производителями зерновых культур.

По мнению экспертов, эскалация между двумя странами вынудит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что вызовет рост цен.

Корабли избегают заходить в Черное море из-за военного риска, поэтому перебои с поставками уже происходят, рассказал агентству сингапурский трейдер.

На Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла. Трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство может повлиять на поставки и спровоцировать борьбу импортеров за альтернативные поставки.

По данным Refinitiv, в 2021 году около 70% российского экспорта пшеницы было отправлено покупателям на Ближнем Востоке и в Африке.

По данным Reuters, чикагские фьючерсы на пшеницу 22 февраля росли на 5,6%, кукуруза достигла семимесячного максимума, а соевые бобы тоже дорожали. Все три ключевых ингредиента для продуктов питания и кормов выросли примерно на 40% по сравнению с 2021 годом.

Продовольственное агентство ООН в конце прошлого года сообщило, что мировые цены на продовольствие уже колеблются вблизи 10-летних максимумов, чему способствует высокий спрос на пшеницу и молочные продукты.

Дополнительную поддержку сельскохозяйственным рынкам оказывает рост цен на сырую нефть, а также растущее использование сельскохозяйственных товаров для производства альтернативных видов топлива.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

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