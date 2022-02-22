Президент США Джо Байден намекнул, что новые санкции против России будут вводиться до такой степени, чтобы не ударить по американским гражданам.

"Я буду прилагать усилия, чтобы санкции почувствовала именно российская экономика, а не наши граждане. Я буду контролировать энергоснабжение, чтобы не было сбоев", - сказал Байден.

"Это некий туманный намек, что против нефтегазового сектора РФ ограничений не будет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

После этого президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР".

Также "Страна" сообщала, что бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал текущую ситуацию вокруг Украины. В усугублении украинского кризиса он обвинил своего преемника Джо Байдена.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".