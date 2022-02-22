22 февраля перевернуло мировую повестку. Это произошло после признания Россией "ДНР" и "ЛНР".

Запад готовит санкции против России, самой значимой из которых пока стала приостановка сертификации "Северного потока — 2" (и то не факт, что ее потом не возобновят).

"Республики" и РФ параллельно приняли договоры о сотрудничестве, которые, среди прочего, подразумевают ввод российских войск в "ЛДНР". Но войска на момент публикации официально на территории "республик" не вошли. Хотя разрешение на это Путин уже получил.

Что произошло сегодня и чего ждать - в материале "Страны".

Договора России с "ЛДНР". О чем они?

Итак, Госдума, а затем и "парламенты ДНР и ЛНР" уже с утра утвердили договора между Россией и "республиками", которые Москва признала в качестве независимых государств. Также законы подписал президент Путин.

Таким образом они уже вступили в силу. Перечислим самые основные пункты этого документа (он типовой для Донецка и Луганска):

- совместная оборона территорий "ЛДНР" и России. И военная взаимопомощь в случае внешнего нападения (детальнее обговорим этот вопрос ниже).

- право строительства военных баз на территории "ЛНДР".

- отказ от участия во враждебных военных союзах.

- признание "существующих границ" обеих "республик" (мы еще вернемся к этому пункту).

- по взаимной границе будет заключен отдельный договор.

- вводится двойное гражданство. Россия признает все документы "республик".

- граждане "ЛДНР" получают в третьих странах поддержку консульских служб России, даже если не имеют паспорта РФ.

- в договорах прописан "свободный въезд" для граждан РФ и "республик". Но другой конкретики не представлено. Поэтому, будут ли сняты таможенные и пограничные посты, пока неизвестно. Но указано, что этот вопрос будет регулироваться отдельно.

- подробно выписан блок об экономическом сотрудничестве.

Во-первых, Россия обязуется предоставить "республикам" не менее благоприятный торговый режим, чем любой из третьих стран. То есть по идее он будет таким же, как у РФ с Беларусью.

Во-вторых, стороны будут развивать сотрудничество в сфере банков и финансов. То есть, из России на Донбасс зайдут банковские учреждения.

Кроме того:

- "республики" и Россия заключат договора о медицинском обслуживании граждан. То есть, житель Донецка, поехавший в РФ, сможет обратиться в больницу там и получить лечение на правах местного жителя.

- будет унифицировано законодательство по пенсиями и социальным выплатам. Это то, о чем недавно издал указ Путин, который распорядился дать жителям "ЛДНР" с российскими паспортами доступ к госуслугам без требования прописки в России.

- договор заключается на 10 лет.

В каких границах Россия признала "республики"?

В статье 7 договора говорится, что стороны "подтверждают и уважают нерушимость существующих границ".

Что можно толковать двояко. В "конституциях ДНР и ЛНР" говорится, что их границы простираются на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

С другой стороны, "существующих" можно трактовать и как фактических границ "ЛДНР" на данный момент.

Позже из "республик" и Москвы пошли противоречивые комментарии о том, в каких границах будет признание.

Сначала разные комментарии звучали из Госдумы. Одни парламентарии говорили, что в нынешних, другие - что в тех, на которые претендуют "ДНР" и "ЛНР".

Точку попытался поставить МИД России. "Россия признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия", - заявило ведомство в районе полудня 22 февраля.

Но затем совсем другое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, в которых они себя провозглашали (то есть областей).

Менял риторику и Пушилин. Сначала он безапелляционно заявил, что речь о всей территории "ДНР" на весну 2014 года, а затем призвал не забегать вперед: "Вопрос границ не требует поспешных разъяснений и будет урегулирован позже".

Потом подтвердил такую позицию и МИД России, уточнив, что "вопрос установления границ "ДНР" и "ЛНР" будет еще решаться".

Наконец, по этой теме высказался и Путин, заявив следующее: "Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе Конституции, где указаны их границы". То есть, в границах областей.

Но тут же дал понять, что военного решения здесь пока нет.

"Надеемся решить это с помощью переговоров", - заявил президент РФ, уточнив, что говорить между собой должны Украина и "ЛДНР". О том, что Россия будет эти границы каким-то образом "возвращать", он ничего не сказал.

"Качели" с формулировками понятны: как мы уже говорили, они заложены в сам договор. И, судя по всему, намеренно. Видимо, составители решили не связывать себе руки на случай обострения ситуации. Или же появления каких-то других планов по Донбассу.

Введет ли Россия войска на Донбасс?

Еще вчера начала появляться информация, что с российской границы в сторону Донецка потянулись колонны военной техники. Она поступала и от жителей неподконтрольных территорий, и от телеграм-каналов, которые публиковали видео неизвестного происхождения.

В "республиках" снова звучали противоречивые данные. Спикер "Народной милиции ДНР" Басурин заявил, что пока никаких войск не входило. А позже депутат "Народного совета" Бердичевский подтвердил, что российские солдаты уже в "республике" и заняли позиции на севере и западе.

В то же время МИД России отправку военных на Донбасс опроверг. То есть даже если россияне на территорию "республик" и зашли, то пока что негласно.

Но, видимо, ситуация скоро изменится.

К вечеру Путин запросил у Совета Федерации разрешения на использование войск за границей и почти немедленно получил согласие. В нем ничего не говорится о том, куда и сколько военных будут отправлять, оставив это на усмотрение Путина .

Как будут использовать эти войска - пока неизвестно. "В случае необходимости будем исполнять взятые на себя обязательства", - пояснил Путин дальнейшие действия.

Он также допустил, что введение войск может прямо сейчас и не состояться. А также не стал точно говорить - остановятся ли они на нынешней линии разграничения либо пойдут дальше.

"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется", - заявил Путин.

Из этих слов следует, что российское руководство не хочет себя связывать декларациями о том, чем будут заниматься войска на Донбассе и перейдут ли они нынешнюю линию разграничения. И если да, то при каких условиях. То есть вариантов может быть несколько. Вплоть до того, что их и не введут.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко при этом говорит о "миротворцах".

"Решение направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных посёлков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - заявила чиновница.

Из ее слов также следует, что войска будут использовать на нынешней линии фронта. А там, нужно отметить, бои не стихают.

В "ДНР" обвинили ВСУ в том, что украинские войска впервые с 2018 года применили БМ-21 "Град", выпустив пять ракет по Донецку. Слышна канонада и в Луганске, и в других городах.

В Киеве опровергают, что украинская армия ведет обстрелы. И обвинили сегодня "республики" в ударе по Луганской ТЭС в Счастье и по самому этому населенному пункту. Украинские власти опубликовали видео пожара на электростанции.

То есть фон для введения российских войск сейчас создается однозначный - в России подают эту ситуацию как повод к вмешательству, чтобы остановить войну. И, не исключено, объявят о вводе войск, если ситуация накалится еще сильнее.

Но пока, судя по заявлениям Путина, войск еще не вводят. И могут вообще не ввести. На пресс-конференции вечером 22 февраля российский президент озвучил свои требования к Украине:

1. Признать "референдум" в Севастополе и Крыму

2. Украина не должна вступить в НАТО. Украинские власти должны сами отказаться от вступления.

3. Самый главный пункт — демилитаризация Украины.

Судя по всему, если будет быстрый прогресс по требованиям 2 и 3 (например, начнутся предметные переговоры), введения войск и не будет.

То есть, ситуация пока подвешена по всем ключевым вопросам:

1. Когда будут введены войска на Донбасс («я не говорил, что прямо сейчас»).

2. Как далеко они зайдут («зависит от ситуации»).

3. Где должна проходить граница «ЛДНР» (Россия признаёт границу в пределах областей, но предложила Киеву об этом напрямую с «ЛДНР» договориться).

И, видимо, ответы на них будут зависеть от реакции Украины и Запада на действия и требования России.

И еще один важный момент, на который в Украине не обратили особого внимания. Путин на встрече с президентом Азербайджана Алиевым заявил, что Россия уважает суверенитет всех постсоветских стран. Украина - исключение, потому что находится под внешним влиянием.

Без военного положения и дипотношений. Реакция Украины

Киев еще ночью отреагировал на происходящее так: ничего особенно не изменилось, российские войска там были всегда, и теперь они просто легализуются.

На самом деле измениться может многое. Согласно тем же договорам о взаимопомощи, на Донбассе могут появиться российские самолеты, ракетное вооружение и многое другое, чего не было раньше - и что может резко изменить расклад не в пользу ВСУ.

Но ни ночью, ни до сих пор у Зеленского не заявляли, что намерены давать военный ответ на признание. Пока не обсуждается ни мобилизация, ни военное положение. Более того, не обсуждается даже вопрос - как действовать ВСУ, когда в окопах по ту линию фронта появятся солдаты российской регулярной армии. Так как это будет уже совсем иное положение, чем до того. Как показал наш опрос военных, определенности в этом до сих пор нет.

Зеленский сегодня заявил, что введет военное положение только в случае полномасштабного вторжения. Но сам Зе в него, судя по всему, не верит.

"Мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации", - заявил Зеленский.

Однако такая реакция уже вызвала "зраду" в рядах "партии войны". Вероятно, поэтому на Банковой решили сделать контрход. Зеленский заявил, что рассматривает предложение МИДа разорвать дипломатические отношения с Россией.

Позже об этом детальнее высказался министр Кулеба.

"Сегодня я написал предложение президенту разорвать отношения с Российской Федерацией. Я считаю, и всегда так считал, что это нужно было делать еще в 2014 году. К сожалению, тогда это решение не приняли, но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что оно является своевременным и продуманным и отвечает интересам Украины. Как только президент утвердит такое решение, далее мы выйдем с официальной позицией, и это будет означать разрыв дипломатических отношений", - заявил глава МИД.

Понятно, что этот разрыв ни на что не повлияет по сути - зато позволит Зеленскому пиариться и говорить, что он решился на то, чего побоялся Порошенко.

Для рядовых украинцев это мало на что повлияет: границы с Россией пока никто также не закрывает.

Реакция Запада на признание "ЛДНР"

После решения Путина пошли реакции западных стран. Понятно, что они это решение осудили. Но вопрос был не в этом, а в конкретных мерах - то есть, санкциям.

Перечислим, что уже ввели или собираются ввести.

Президент США Джо Байден первым из мировых лидеров подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". Запрещаются какие-либо инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", экспорт в Штаты из них.

Вместе с тем, по данным Москвы, встречу Лаврова с Блинкеным, намеченную на 24 февраля, пока никто не отменял.

Также СМИ пишут, что США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам – от техники до полупроводников и деталей самолетов. Но пока это не подтверждено официально.

Вскоре Лондон ввел санкции против близких к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, а также против 5 российских банков:

Черноморского банка развития и реконструкции,

банка "Россия",

ПАО "Промсвязьбанк",

Генбанка,

Индустриального сберегательного банка.

Первые санкции ЕС против РФ будут приняты уже 22 февраля. Но пока их еще обсуждают. Хотя западная пресса уже публикует утечки.

По данным Bloomberg, санкции могут ввести против 351 россиянина. В список войдут депутаты Госдумы, которые поддержали такое решение Кремля. "Еще 11 россиян, предложивших признание, также станут мишенью санкций", – пишет издание, имея в виду, очевидно, членов Совбеза РФ.

Обсуждали меры против российских банков. Под санкции ЕС могут попасть два российских финансовых учреждения. В частности, под удар попадут финансирующие деятельность на территории "ЛНР" и "ДНР", включая военную. Речь идет о госкорпорации ВЭБ. РФ — банков "Россия" и "Промсвязьбанка".

Сообщается, что можем последовать непризнание Европой российских паспортов, полученных на непризнанных территориях, пишет издание Politico.

При этом CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Евросоюз не намерен вводить против России санкции с "максимальным ущербом".

Прения в Евросоюзе вызваны еще и тем, что Венгрия не поддержала пакет санкций в отношении России. Но в итоге глава европейской дипломатии Боррель подтвердил, что под санкциями ЕС окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц.

Перечисленные ограничения смертельными не выглядят. Пока что самая мощная санкция последовала из Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал приказ остановить сертификацию "Северного потока-2".

"Это необходимый административный шаг, чтобы сейчас не произошло сертификации "Северного потока-2". Без этой сертификации он не сможет начать работать", - заявил канцлер.

При этом на слове "сейчас" (jetzt) Шольц сделал явный акцент и жест рукой, что заметно по видео.

Через несколько часов стало известно, что Минэкономики Германии заново оценит проект "Северный поток 2", до этого он запущен не будет.

То есть, по Северному потоку-2 это не окончательная остановка проекта, а некая пауза, которая, правда, непонятно насколько затянется. Но напряжённость в отношениях Запада и России это точно увеличит.

Кроме того, после заявления Шольца начала расти цена газа, которая вновь превысила 900 долларов за тысячу кубометров. После чего замглавы Совбеза России Медведев заявил, что газ Европа теперь будет покупать по 2000 долларов.

И пока непонятно насколько долго в таких условиях продолжится приостановка сертификации и не возобновится ли она как только страсти утихнут.

Россия отказалась от Минска-2

Еще один важный итог дня - это официальный отказ России от Минских соглашений.

Днем Кремль заявил, что вопрос "Минска-2" более не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ.

"После действий Киева в Донбассе в Москве посчитали, что время минских соглашений прошло", - дополнили в МИД.

Вечером эту тему подробно разложил Путин. Он заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой "ДНР" и "ЛНР".

По его словам, Россия была вынуждена принять это решение из-за нежелания Киева выполнять минские соглашения.

"Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса — и не нами, и не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", — сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что был одним из авторов этих документов. Но "теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих республик".

Заявление Путина означает, что мосты в общем-то сожжены. И переиграть ситуацию путем активизации Минского или Нормандского форматов Западу и Украине уже не получится (в случае Киева, впрочем, и желаний таких не было).

Да и сами эти форматы можно считать закрытыми. Единственное, что может прийти к ним на смену - глобальные договоренности Запада с Россией, куда будет вписана и Украина.