Великобритания готова ввести санкции против России из-за признания РФ "ЛДНР".

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Британия завтра объявит санкции против России из-за признания "ЛДНР", — говорится в сообщении

"Ну, санкции Британии не сильно болезненны будут для России в любом случае", - пишет телеграм-канал, сравнивая санкции Лондона с ранее озвученными санкциями США.

Президент США Джо Байден намерен подписать указ, позволяющий объявлять санкции против любого лица, которое ведет свою деятельность в "ДНР" и "ЛНР".

При этом санкции, которые США введут против "ДНР" и "ЛНР", не входят в пакет мер, которые Вашингтон подготовил на случай нападения России на Украину, уточнили в Белом доме. То есть, санкции за признание не будут такими как за "вторжение".

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