В Евросовете и Еврокомиссии осудили признание Российской Федерацией независимости "народных республик" Донбасса.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель назвали признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Они также заявили, что Евросоюз и его партнеры дадут общий ответ.

Напомним, что сегодня, 21 февраля, Президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

После этого в Кремле Путин подписал соответствующий указ о признании "республик". При подписании присутствовали "главы" "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский 21 февраля созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с ситуацией по признанию Россией "ЛДНР".

Также мы писали, что российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал, что будет после признания Россией "ЛДНР". По его мнению, теперь начнется "долгая дорога к миру".

"Страна" разбиралась в том, как Путин признал "ЛДНР" и что будет дальше на Донбассе.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.