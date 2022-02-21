На заседании Совбеза России начал выступать заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак о Минских соглашениях. По его словам, "ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен".

Об этом говорится в эфире телеканала "Россия.24".

"Сегодня совершенно очевидно, что ни Украине ни ее союзникам Донбасс совершенно не нужен, делается все чтобы возложить на Россию политическую ответственность, что Россия - сторона конфликта, а экономически - возложить на Россию ответственность за содержание Донбасса. На Донбассе сегодня мы имеем резкий всплеск экономической активности, резкое снижение безработицы, резкий дефицит рабочей силы", - заявил Козак.

Кроме того, Козак добавил, что вопрос о возвращении Донбасса у украинской стороны "вызывает ступор".

"Если говорить об Украине, очевидно, что ни Украине не нужен Донбасс, нужно замораживание конфликта, вопрос о возвращении Донбасса у них вызывает ступор", - сказал он.

Также Козак рассказал о том, как продвигается переговорный процесс по ситуации на Донбассе.

"Переговорный процесс находится на нулевой отметке 2015 года. Согласно комплексу мер, диалог о статусе Донбасса должен был начаться на следующий день после отвода тяжелых вооружений. Отвод был завершен 8 марта 2015 года, а к концу 2015 года должны были вступить выработанные в рамках диалога поправки в Конституцию. Диалог не начат, Украина держит в глубоком секрете, в каком виде видит статус Донбасса. Из того, что видно - они видят Донбасс обычным регионом, и они убедили население, что если будет создан прецедент, где определенная территория будет иметь свою милицию и влияние на правоохранительную систему, то это подтолкнет к автономизации отдельных территорий Украины. Они убедили в этом всю Украину и с этого не сойдут. Они шепотом говорят о приверженности, но публично называют их удавкой на шее", - объяснил он.

На прямой вопрос Путина о том, будет ли Киев возвращать Донбасс в рамках Минска, Козак заявил, что при текущем развитии событий - нет.

"Украинские власти при обычном развитии событий не будут выполнять Минские соглашения", - сказал Козак.

Козак также хотел сказать, что он думает по поводу того, как реагировать на обращение "ЛДНР" о признании. Но Путин сказал: "Давайте пока ограничимся вашим выступлением по поводу хода переговоров по Минским соглашениям".

Выступление Козака прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Общая суть выступления Козака - мирный процесс по Минским соглашениям зашёл в тупик, Украина не хочет их выполнять и давать Донбассу особый статус. А значит и дальнейшие переговоры в этом направлении - бессмысленны", - говорится в публикации.

Напомним, что прошлая встреча советников лидеров стран Нормандской четверки в Берлине продолжалась более 9 часов. Предыдущая встреча политсоветников в Париже две недели назад продолжалась более восьми часов.

По окончанию переговоров Козак заявлял, что Ермак отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения по особому статусу Донбасса, а Германия и Франция не хотят влиять на Украину по выполнению Минских соглашений.

Также сегодня "Глава ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ДНР". Сразу после этого "глава ЛНР" Леонид Пасечник также обратился к Путину с просьбой признать независимость "республики".

После обращения Пасечника и Пушилина Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации на Донбассе. В ходе переговорного процесса возник мирный план регулирования, "Минский комплекс мер". Но весь курс последующих событий указывает, что нынешние киевские власти не собираются его выполнять.

"Ясно всем - реально по минскому комплексу мер выполнять ничего не собираются", - сказал Путин.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.