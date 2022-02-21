Трехсторонняя контактная группа по Донбассу не соберется раньше марта текущего года.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Ранее мы писали о том, что по просьбе Киева внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу должно было пройти утром 19 февраля. Накануне, 17 февраля, в украинской делегации в ТКГ заявили, что Украина созывает внеочередное заседание и консультации рабочей подгруппы по вопросам безопасности, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе. Но созванное на 18:00 в пятницу заседание не состоялось.

Также не состоялось и заседание ТКГ 19 февраля. Источник издания "РИА Новости" заявлял о том, что заседание не состоялось "из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу". При этом российская сторона была готова участвовать в заседании только в случае, если Киев предварительно напрямую договорится об этой встрече с представителями "ЛДНР". Очевидно, украинская сторона сделать это отказалась.

Как стало известно вчера, встреча ТКГ по Донбассу пока не планируется. По словам источника "Интерфакса", "встреча возможна лишь, когда ее проведение будет подготовлено, а повестка будет содержательной".