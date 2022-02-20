Встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, внеочередное заседание которой запросил Киев, но оно так и не состоялось, пока не планируется.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Пока речь о встрече не идет, планов таких нет: ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, "встреча возможна лишь, когда ее проведение будет подготовлено, а повестка будет содержательной".

"Киев пока так и не подготовил предложения по скорейшей имплементации Комплекса мер. Тем более Киев не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. То есть разговаривать о мире должны стороны конфликта: Киев с одной стороны, республики Донбасса - с другой. Россия стороной конфликта не является, а выступает гарантом Минских соглашений", - добавил он.

"То есть позиция России остаётся прежней: сначала прямые переговоры и предложения по политической части Минска и только потом - встреча в ТКГ", - прокомментировал заявление источника Телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем 20 февраля Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что стороны поддержали скорейший созыв трехсторонней контактной группы.

Ранее спецкор "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" анализировала, почему сейчас началось обострение на Донбассе.