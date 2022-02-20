Президент Украины Владимир Зеленский после звонка французскому коллеге Эммануэлю Макрону заявил, что выступает за введение режима тишины и созыв Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом он написал в своем Twitter.

Также Зеленский сказал, что выступает за активизацию мирного процесса и назвал нынешние обстрелы на Донбассе провокативными.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - написал президент Украины.

Напомним, перед разговором с Зеленским Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Телефонный разговор Макрона с Путиным длился 1 час 45 минут. Президенты обсуждали Украину.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский уже проводил телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним обострение на Донбассе и пути немедленной деэскалации.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".