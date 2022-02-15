Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Владимира Путина не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца во вторник, 15 февраля.

"Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим Путина не выполнять просьбу Думы", - обратился к президенту России французский лидер.

Представитель президента Франции рассказал, что Владимир Путин ответил, что призыв к признанию республик был парламентской инициативой, которую лично он еще не одобрил.

Напомним, что на Банковой заявили о том, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход РФ из Минских соглашений.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на принятие Госдумой РФ постановления о признании "ЛДНР" и, вслед за Офисом президента, заявили, что признание Россией "республик" будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей.

Также мы писали о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал обращение Государственной Думы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР". Он сказал, что голосование связано с тем, что депутаты ориентируются на мнение своих избирателей.

О том, признает ли Россия "республики" Донбасса, рассказывала в блоге "ЯсноПонятно" журналист Олеся Медведева.