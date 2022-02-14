Сегодня Украину продолжало лихорадить на новостях о "вторжении России". Но при этом наметились некие тенденции к разрядке ситуации. Хотя они пока что еще очень неуверенные, а потому просто могут быть "обманными маневрами".

Но тем не менее.

Во-первых, судя по населению, люди не особо паникуют и ведутся на истерические прогнозы Запада о "вторжении Путина уже послезавтра".

Во-вторых, появились маркеры, что идет работа по дипломатическому урегулированию на многих треках - от Минского до российско-американского.

Кроме того, пока удалось (хотя и немалой ценой) избежать худшего сценария с авиаперевозками, когда самолеты перестали бы летать в Украину и обратно.

Но при этом на Западе продолжалось нагнетание истерии по поводу вторжения уже в ближайшие дни.

А Зеленский, похоже, решил оседлать эту тему для собственного пиара. Хотя сегодня на СНБО вновь повторили, что реальной угрозы нападения России на Украину в ближайшие дни не существует.

"Страна" анализирует главные моменты сегодняшнего дня на тему "вторжения".

Приехал в Киев, говорил о "Минске"

Центральное событие - это визит в Киев канцлера Германии Олафа Шольца.

Самые главные заявления Шольца прозвучали на тему Минских соглашений. Он заявил, что Зеленский пообещал ему сегодня вынести на рассмотрение законы об особом статусе Донбасса и выборах в ОРДЛО.

Причем данный тезис канцлер повторил дважды. Первый раз - комментируя в целом Нормандский формат. Второй - говоря о деэскалации нынешней напряженности Украины с Россией.

И этот контекст крайне важен. То есть, главный способ для Германии остановить сейчас вероятный военный сценарий - это начать выполнять политическую часть Минских соглашений.

Зеленский этих слов Шольца никак не прокомментировал - но и не опроверг их. То есть, такое обещание он действительно давал во время закрытой части переговоров.

Другой вопрос - выполнит ли он обещанное. В это верится пока с трудом.

В минувший четверг Ермак тоже заявил, что Киев намерен собрать заседание Трехсторонней контактной группы и начать там обсуждение необходимых по "Минску-2" законопроектов. Очередная ТКГ должна собраться по плану 2 марта, и сделать это быстрее Украина пока желания не изъявляла.

Да и пока вообще неочевидно, что туда Киев что-то внесет. Но в заявлении Шольца главное другое. Он четко дал понять, что исполнение "Минска-2" - основное условие Запада (по крайней мере, его европейской части) по деэскалации вокруг Украины.

При этом, как мы знаем из документа, политическую часть соглашений выполнять должен в основном Киев, который обязан согласовать с "республиками", а затем принять необходимые для этого законы. А значит германский канцлер именно от Украины требует идти по минскому пути для снятия напряженности.

Также становится понятно, зачем Шольц прилетел к Зеленскому до Путина. Теперь канцлер, видимо, передаст в Москву "обязы" Киева начать работать над "Минском-2". Хотя не факт, что там этому поверят, пока не увидят проектов на столе.

В этом контексте важным прозвучал посыл Шольца, что Киев и Москва должны начать прямые переговоры. Здесь, видимо, речь не только о Донбассе, но в целом о деэскалации. Кстати, сегодня после длительного охлаждения отношений вступили в контакт министерства обороны Украины и Беларуси.

Не исключено, что нечто подобное имел в виду канцлер и в отношении Украины с Россией. Ведь если Зеленский и Путин могут встретиться лишь после серьезной подготовки (например, имея за плечами исполненные решения нормандской встречи 2019 года), то контакты на уровне правительств были бы не столь обязывающим, но также весьма позитивным сигналом, что ситуация движется к разрядке.

Тем более, что Украина в этих сигналах сейчас особенно нуждается на фоне паники, падения гривны и оттока капиталов.

Но главным сигналом, конечно, стала бы реанимация минского процесса. И здесь возникает вопрос - монолитна ли позиция Запада по этому вопросу?

С одной стороны мы видим нагнетание ситуации с "вторжением", которое так напугало украинскую власть, что она в декабре вернулась в режим перемирия и разморозила нормандские встречи. Причем, как признавал Зеленский, это было требованием Запада (поддержанным темой о "вторжении", которая сильно бьет по украинской экономике и вынуждает Киев просить денег у МВФ).

С другой стороны, нет четких признаков, что США готовы заставить Украину выполнять политическую часть Минска-2 во всей ее полноте и последовательности (чего требует Россия). Также достаточно невнятна позиция Европы. Хотя Шольц и "пробивает" законы об особом статусе и выборах, неизвестно, сойдутся ли Москва и Берлин в оценке этих законопроектов, если их представит Украина.

Но если зафиксировать главное - то некий нажим на Киев по "Минску" все же виден. И можно предположить, что если истерия с "вторжением" продлится еще несколько недель, то в Украине многие будут готовы на любые вариации мира с Россией - лишь бы прекратилось нагнетание ситуации, которое прямо сейчас делает украинцев беднее и дестабилизирует обстановку в стране.

Причем нажим идет и по другим направлениям. Самое главное из которых - НАТО.

Не надо в НАТО и звонок в Беларусь

Сегодня прозвучали определенные "звоночки" о том, что Украина пытается нащупать пути по деэскалации.

Во-первых, посол Украины в Британии допустил, что Киев может отказаться от стремления в НАТО, если это поможет избежать нападения России. Причем на такой разговор Вадима Пристайко буквально вытянул британский журналист, который, похоже, был очень заинтересован услышать именно это.

Затем разразилась и вовсе "зрада" - замминистра обороны Великобритании заявил, что Лондон поддержит такое решение Украины.

Сама Украина стала этот момент опровергать и говорить, что Пристайко не так поняли (и сам Пристайко о том же сказал).

Но Зеленский на встрече с Шольцем заявил интересную вещь. По словам Зе, это оказывается "хотелки" западных стран - чтобы Украина сама отказалась от НАТО, и тогда можно будет быстрее поладить с Россией.

Доля истины в этом заявлении есть. Тот же Шольц сегодня подтвердил, что вопрос приема Украины в НАТО на повестке не стоит.

Но если бы Украина сама юридически закрепила внеблоковый статус, то Западу было бы проще на переговорах с РФ, которая требует официального отказа от расширения Альянса на Восток. Вед тогда бы НАТо не пришлось терять лицо идя на уступки России. В альянсе просто бы констатировали, что Украина сама в НАТО идти не хочет.

При этом резонно воспринимать заявление Пристайко и как некий "пробный шар" самой украинской власти. Для которой такой вариант объективно может стать прологом для окончания всей истории с "вторжением". Однако вряд ли дальше этих действий дело пойдет - по крайней мере, в нынешней политической ситуации (по поводу заявления Пристайко уже разгоняется зрада со стороны Порошенко и Ко и уже пошли слухи о возможном отзыве посла).

Тем более, что скорее всего основным направлением пока будут Минские соглашения (о чем, кстати, тоже сказал Пристайко, перечисляя методы деэскалации).

Но как заявленная опция этот вариант - отказ от НАТО - может рассматриваться уже как Украиной, так и другими сторонами. И стать предметом переговоров между ними.

Еще одним эпизодом, говорящим о поисках путей к разрядке, стал внезапный созвон министров обороны Украины и Беларуси сегодня. Стороны договорились сотрудничать в сфере безопасности и прислать военных представителей на учения, идущие как у нас, так и у белорусов.

То есть это явная попытка немного сгладить ситуацию с Лукашенко, которого украинская власть третировала последние полтора года. Другое дело, что попытки это достаточно робкие. Но уже показательно, что они делаются.

Новая "отмена вторжения" и обращение президента

Секретарь СНБО Данилов сегодня вновь заявил, что разведка не видит признаков скорого нападения России. А Зеленский сегодня записал видео, где начал снова призывать сохранять полное спокойствие.

Правда, выглядело это как чистый самопиар.

Чтобы доказать отсутствие оснований для паники, на "день вторжения" 16 февраля Зеленский своим указом назначил "День единения" и предписал вывесить флаги, исполнить гимн и надеть желто-синие ленточки.

Кроме того, он в своём обращении призвал всех госслужащих и депутатов, которые уехали из страны, вернуться в Украину в течение 24 часов.

То есть в целом Зеленский, похоже, намерен прочно оседлать тему "вторжения" для самопиара, изобразив из себя "главного защитника Украины". Тем более, что в реальность вторжения во власти, как ещё раз сегодня повторил Данилов, не верят. А потому можно спокойно посвятить себя записыванию видосов и прочей привычной деятельностью для Зе и его команды.

Также он попрекнул полунамеками западных партнеров, обвиняя их в создании панических настроений и отпугивании инвесторов. Правда, так и не назвал, кто же конкретно все эти нехорошие вещи делает. Получилось, что некие неназванные "враги".

Ту же тему он развивал и сегодня на заседании фракции "Слуги народа". Как сообщил источник "Страны" среди депутатов, Зе сказал, что "три наши дружественные страны нагнетают историю с войной. Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют".

Ответ России НАТО

На другом треке - российско-американских переговорах по стратегической стабильности - сегодня тоже важные появились новости.

Путин принял двух министров - Лаврова и Шойгу. Министр обороны заявил, что Россия скоро выведет войска из Беларуси с учений "Союзная решимость". Что на Западе явно воспримут как деэскалацию. А руководитель МИД рассказал о том, что Россия составила 10-страничный ответ американцам и НАТО

Предложения западных союзников, на которые написан этот ответ, "Страна" уже анализировала. Они предусматривают гарантии того, что в Украине не будет натовских войск и ударных систем вооружения.

И, хотя Москва сразу заявила, что ей нужны более широкие гарантии - прямой отказ брать Украину в НАТО - предложения Россия, как видим, не отметает. И сегодня на вопрос Путина, стоит ли продолжать переговоры, Лавров ответил утвердительно. Хотя и с оговоркой, что затягивать их Москва не позволит.

Это значит, что дипломатия по военной безопасности в Европе пока еще работает. Но быстрым процесс, видимо, не будет. Сейчас РФ ответит на предложения Запада, потом поступит ответное письмо - и сколько эта переписка будет продолжаться, неизвестно.

Что характерно, в США уже поприветствовали слова Лаврова о продолжении переговоров.

Западная пресса при этом посылала разные сигналы.

С одной стороны, CNN уже как бы готовит читателей к тому, что дата "вторжения" будет перенесена. Там вышла сюжет о том, что теплая погода может сделать невозможной наземную атаку из-за распутицы. Эта "сенсация" выглядит максимально странной: ведь еще в начале месяца было понятно, что февраль будет аномально теплым.

Однако в США с конца января уверенно говорили, что Путин атакует в середине февраля, когда "генерал Мороз" сделает землю твердой. Но теперь как бы "отыгрывают ситуацию".

Но с другой стороны, почти все остальные источники посылали другие сигналы, продолжая нагнетать. Например, сегодня премьер Британии Борис Джонсон анонсировал "вторжение" на ближайшие 48 часов. По сути официально подтвердив дату 16 февраля. Также продолжают публиковаться "карты наступления" российских войск. И писать, что на Донбасс Россия уже якобы перебрасывает ЧВК, а к границам выдвинулись подразделения российской армии для наступления.

Тем не менее, простые украинцы во вторжение, судя по всему, не особо верят. Киев стоит в привычных заторах по утрам и вечерам, а значит люди из города, который скоро "атакует Путин", не бегут и не паникуют.

Что происходит с полетами авиации?

Сегодня с 16:00 должен был наступить "час Ч" для гражданской авиации в Украине. Речь о том, что страховые компании с этого момента решили отозвать гарантии для полетов над нашей страной. Что вызвало бы международную воздушную блокаду Украины.

Но украинские авиакомпании смогли решить вопрос со страховыми компаниями и лизингодателями о продолжении полётов. Им удалось найти компромиссный вариант.

"Страховщики теперь ежедневно будут оценивать риски и давать свое заключение, можно ли следующие сутки летать в Украине. Пока сегодня дали разрешение - оно действует до завтрашнего дня, 14.00 по Лондону. Завтра сообщат, что дальше. Ну а кого из лессоров (лизингодателей) это не устраивает - самолеты на вылет", - сказал наш источник на авиарынке.

Некоторых лизингодателей такой вариант действительно не устроил, так как МАУ уже начала выводить самолеты из Украины.

А вот SkyUP договорилась. И сообщила, что она продолжает летать без изменений.

Кроме того, свою роль в том, что часть страховщиков и лессоров пошли на компромисс сыграло и решение Кабмина выделить Мининфраструктуры 16,6 млрд гривен для гарантирования полетов.

Деньги будут храниться на специальном счете Мининфраструктуры и использоваться для гарантий безопасности полетов для страховых компаний, перестраховщиков, лизингодателей и авиаперевозчиков.

Но проблемы все равно будут. И они, как уже видео по МАУ, вынужденной перегнать часть бортов в Европу, уже начались.

Лариса Непочатова, главный специалист по страхованию в МАУ, написала в профильной Фейсбук-группе "Авиация Украины", что в любом случае страхование военных рисков для авиации уже не действует в нормальном режиме, а работает в режиме военной зоны.

"Что отсюда следует? Поскольку подавляющая часть техники авиакомпаний принадлежит лизинговым компаниям, а они требуют полноценного страхового покрытия, включая военные риски, то уже сейчас заботящиеся о сохранности своего имущества лизингодатели бомбардируют авиакомпании рекомендациями и требованиями заблаговременно увести принадлежащие им самолеты с "опасной территории". Поэтому, хотя страховка и действует, но авиакомпании не могут нормально работать", - отметила эксперт.

Денис Антонюк, в прошлом председатель Госавиаслужбы, считает, что полностью полеты не остановят, хотя и будет сокращение полетной сетки от европейских авиакомпаний.

"Все украинские компании имеют часть самолетов в собственности, и они сами будут принимать решения летать или не летать", - отметил Антонюк.

При этом, по его мнению, цены на перелеты могут сильно вырасти в цене, причем это не будет зависеть от авиакомпаний.

"Если страховка вместо 2 тысяч за рейс будет стоить 50 000 за рейс, то понятно, что билет не сможет стоить столько же, как сейчас", - написал Антонюк на своей странице в Фейсбуке.